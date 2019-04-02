YSK tedbiri kaldırdı: Geçersiz oylar sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, İlçe Seçim Kurullarının sayım işlemlerini kendi kararlarının beklenmesi görüşüyle durdurdu. YSK, gecenin ilerleyen saatlerinde karara ilişkin olağanüstü toplandı. Yaklaşık bir buçuk saat süren toplantıda, 7 ilçede geçersiz oyların sayılmasına devam edilmesi kararı çıktı.

AKP’nin itirazları sonucu alınan tüm geçersiz oyların yeniden sayım kararları, CHP’nin itirazları üzerine İl Seçim Kurulu tarafından durduruldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, İl Seçim Kurulu’nun kararını kamuoyu ile paylaştı.

‘İL SEÇİM KURULU SAYIMLARIN HUKUKA AYKIRILIĞI KONUSUNDA KARAR VERMEDİ’

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan CHP’nin hukukçu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, İl Seçim Kurulu kararının, sayım işleminin hukuka aykırı olup olmadığına karar vermediğini belirttiğini söyledi. Gökçen, yürütülen sayım işlemlerinin bu yüzden tedbir amaçlı olarak durdurulduğunu kaydetti.

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Gökçen, şunları söyledi:

“İl Seçim Kurulu hukuki olarak diyor ki, ‘buradaki sayım işleminin hukuka aykırı olduğuna karar vermiş değilim.’ Sadece, ‘bunlarla ilgili karar vereceğim ama ben bu kararı verene kadar sizin beklemeniz gerekiyor’ diyor. Başlanan sayımların bu yüzden durdurulmasını istedi.”

Gökçen ayrıca, siyasi süreçle ilgili açıklamanın CHP İl Başkanlığı tarafından yapılacağını belirtti.

YSK’den olağanüstü toplantı kararı

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul’da oy sayımının durdurulmasını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Sadi Güven başkanlığında toplanan kurula parti temsilcileri de katıldı. Toplantıda, geçersiz oyların sayılmasına yönelik karar alındı.

Kararın gerekçesinde, İlçe Seçim Kurulu’nun kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediği belirtildi. YSK kararı ile oylar yeniden sayılacak ve eğer sayım başlamışsa kaldığı yerden devam edecek. Yeniden sayımın ardından çıkan sonuç bağlayıcı olacak.

KAFTANCIOĞLU: TAKİPTEYİZ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, twitter hesabından yaptığı açıklamada YSK’nın kararını değerlendirdi. “İstanbul halkı rahat olsun,” diyen Kaftancıoğlu, sürecin takipçisi olduklarını vurguladı.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

“İstanbul halkı rahat olsun, verdikleri her oya, halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymayanlar; algı operasyonları ve hukuksuz yollarla halkın iradesine ipotek koyamayacaklarını görecekler! TAKİPTEYİZ”

İstanbul halkı rahat olsun, verdikleri her oya, halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymayanlar; algı operasyonları ve hukuksuz yollarla halkın iradesine ipotek koyamayacaklarını görecekler!

TAKİPTEYİZ — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) April 2, 2019

MUHARREM ERKEK: SONUÇ DEĞİŞMEYECEK

CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, YSK’nın geçersiz oy sayımının durdurulması kararının kaldırılmasıyla ilgili Twitter mesajında: “Başlayan sayımlar sürecek, henüz başlamayan sayımlar için İl Seçim Kurulu kararı beklenecek” dedi.

YSK, İstanbul İl Seçim Kurulunun sayımları durdurma kararını kaldırdı. Başlayan sayımlar sürecek, henüz başlamayan sayımlar için İl Seçim Kurulu kararı beklenecek. Kimse merak etmesin, sonuç değişmeyecek. #16MilyonKazandı — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) April 2, 2019



