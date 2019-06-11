İstanbul Modern’de sanat dolu bir yaz tatili

İstanbul Modern, 7-12 yaş arası çocuklar için hem öğretici ve eğlenceli hem de sanat dolu aktivitelerden oluşan bir yaz programı hazırladı. Birbirinden farklı ve zengin içeriğe sahip 10 atölye, 17 Haziran– 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında çocukları bekliyor.

Yaz atölyelerinde çocuklar, resimden kostüme, animasyondan yerleştirme vemimariye kadar farklı programlara katılarak yaratıcılıklarını keşfediyor. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, müze uzmanlarıyla birlikte sanatı yorumlamaya ve sanatsal üretimler gerçekleştirmeye yönelik atölyelere katılıyor.

ATÖLYELER

Resimler ve Kostümler

Bu atölyede çocuklar, renklerle, lekelerle ve farklı sanat malzemeleriyle çalışarak hayal güçlerinin sınırlarını zorluyor. Sanat tarihinden usta ressamların resimlerinden örneklerin yer aldığı bir sunumu izleyerek resimlerde tarif edilen dönemleri ve kostümleri değerlendiriyorlar. Ardından, önce prova mankenleri üzerinde bir kostüm tasarlıyor, sonra bu kostümü giyen bir figür için resim çalışması yaparak atölye çalışmasını tamamlıyorlar.

Program:

17 Haziran, Pazartesi 13.30-15.30

1, 29 Temmuz, 19 Ağustos 2019, Pazartesi 10.00-12.00

8, 22 Temmuz, 5, 26 Ağustos 2019, Pazartesi 13.30-15.30

Resmi Duyabilseydik Ne Olurdu?

Farklı duyulara hitap eden bu program, resimlerinde müziği kullanan, işitsel yerleştirmeler yaratan çağdaş sanatçılardan ya da grafik çizimlerle bestelerini görselleştiren kompozitörlerden ilham alıyor. Sanat tarihinden örneklerin incelenmesiyle başlayan atölye çalışmasında çocuklar, belirledikleri bir resmi dinlemenin, renklerin ve biçimlerin seslerini hayal etmenin yollarını araştırıyorlar. Programın sonunda görsel bir düzenleme oluşturup, bu görsel düzenlemeyi aileleri için seslendirerek müziğe dönüştürüyorlar.

Program:

8, 22 Temmuz, 5, 26 Ağustos 2019, Pazartesi 10.00-12.00

1, 29 Temmuz, 19 Ağustos 2019, Pazartesi 13.30-15.30

Akımlar ve Resimler

Bu atölye çalışmasında çocuklar, kendine özgü üretim süreçlerini içeren sanatsal pratikleri deneyimleyerek modern sanat tarihinin İzlenimcilik, Kübizm, Soyut Dışavurumculuk gibi akımlarını keşfetme fırsatı yakalıyor. Programda müzenin sergi salonlarında desenler çizen ve atölyede çekilen fotoğraflarından yola çıkarak farklı perspektiflerle portrelerini hazırlayan çocuklar, duygu ve düşüncelerini bir oyunla ortaya çıkaran resimler oluşturuyor. Atölye çalışması çocukları kendini ifade etmenin farklı sanatsal biçimleriyle tanıştırıyor.

Program:

25 Haziran, Salı 13.30-15.30

2, 16, 30 Temmuz, 20 Ağustos 2019, Salı 10.00-12.00

9, 23 Temmuz, 6, 27 Ağustos 2019, Salı 13.30-15.30

Sessiz Film

Çocuklar bu atölyede gruplar oluşturuyor ve kendi kısa animasyon filmlerini hazırlıyor. William Shakespeare’in “Bir Yaz Gecesi Rüyası” adlı romantik komedya oyunundan uyarlanan senaryoyu dinliyor, rolleri paylaşıyor ve oyunu yorumluyorlar. Bu drama çalışması sırasında çekilen fotoğraflarla hazırlanan film, çocuklara hatıra olarak sunuluyor.

Program:

9, 23 Temmuz, 6, 27 Ağustos 2019, Salı 10.00-12.00

2, 16, 30 Temmuz, 20 Ağustos 2019, Salı 13.30-15.30

Bir Hayal Mekânı

Atölye çalışması, çocukları “yerleştirme sanatı” kavramını sanatsal deneyimlerle yaşayarak öğrenmeye davet ediyor. Sergi gezisi ile başlayan program, bir kelime oyunu ile devam ediyor. Çocuklar bazı kelimelerden yola çıkarak imgeler yaratıyor. Çizimler yapıyor, eva malzemesini kullanarak büyük şekiller yaratıyorlar. Program çocukların tasarımlarını atölyenin bir köşesinde düzenlemeleriyle tamamlanıyor.

Program:

3, 17, 31 Temmuz, 21 Ağustos 2019, Çarşamba 10.00-12.00

10, 24 Temmuz, 7, 28 Ağustos 2019, Çarşamba 13.30-15.30

Çamurdan Heykeller

Bu atölye çalışması çocukları doğal bir malzemeyle çalışarak imgelem dünyalarını geliştirmeye davet ediyor. Programda çocuklar İstanbul Modern’in sergilerinde yer alan bazı sanatçıların sanat çalışmalarında olduğu gibi kendi hikâyelerinden yola çıkıyor. Fiziksel özelliklerinin ötesinde kendi iç dünyalarına bakan çocuklar, kendini anlatma sanatının alışılagelmişin dışında kalan, bin bir türlü yöntemiyle tanışıyor. Alışkanlıklarını, korkularını, yani kendilerine dair özgünlüklerini çamura form vererek somutlaştırıyorlar.

Program:

19 Haziran, Çarşamba 13.30-15.30

10, 24 Temmuz, 7, 28 Ağustos 2019, Çarşamba 10.00-12.00

3, 17, 31 Temmuz, 21 Ağustos 2019, Çarşamba 13.30-15.30

Çukurlar Tepeler

Tarihi uzun bir geçmişe dayanan rölyef sanatından yola çıkan atölye çalışması, çocukları, kahramanlarını konu alan bir macerayı çamurla oluşturacakları formlarla anlatmaya çağırıyor. Gündelik hayattan örnekleri içeren bir sunumla başlayan atölye, çocukların doğal bir malzemeyi yoğurup ekleyerek oluşturdukları kompozisyonları boyamalarıyla tamamlanıyor.

Program:

4, 18 Temmuz, 1, 22 Ağustos 2019 Perşembe 10.00-12.00

11, 25 Temmuz, 8, 29 Ağustos 2019 Perşembe 13.30-15.30

Baskılı Çantalar

Atölye çalışması tasarım ve ipek baskı sanatını buluşturuyor. İlk uygulamada çocuklar kendilerine baskı kalıpları üretiyor. İkinci adımda kumaşlardan çantalar tasarlıyorlar. Program çocukların tasarladıkları çantalara, tasarladıkları baskıları uygulamalarıyla tamamlanıyor.

Program:

27 Haziran, Perşembe 13.30-15.30

11, 25 Temmuz, 8, 29 Ağustos 2019 Perşembe 10.00-12.00

4, 18 Temmuz, 1, 22 Ağustos 2019 Perşembe 13.30-15.30

Tuvalimdeki Doğa

Bu atölyede çocuklar, doğayı sadece görüntüleriyle değil, onu oluşturan parçalarla, yapraklar, bitki gövdeleri vb. organik malzemelerle resmetmenin yollarını arıyorlar. Program, resimlerini arayan tuvallerin hikâyelerinin dinlenmesiyle başlıyor. Çocuklar boş tuvallerde olmayan resimler hayal edip, kompozisyonlar oluşturarak, hayallerini gerçek kılıyor.

Program:

5, 19 Temmuz, 2, 23 Ağustos 2019, Cuma 10.00-12.00

12, 26 Temmuz, 9 Ağustos 2019, Cuma 13.30-15.30

Geleceğin Mimarları

Çocuklar bu atölyede özel hazırlanmış geometrik biçimleri bir araya getirip bir kent yaratıyor. Doğadan ilham alarak canlıların yuvalarını tasarlıyor; işlevsel, ergonomik ve estetik açıdan çözümler yaratarak gelecek için doğayla uyumlu kent modelleri hazırlıyorlar.

Program:

21 Haziran, Cuma 13.30-15.30

12, 26 Temmuz, 9 Ağustos 2019, Cuma 10.00-12.00

5, 19 Temmuz, 2, 23 Ağustos 2019, Cuma 13.30-15.30