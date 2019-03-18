18.03.2019
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İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı

birgun.net birgun.net

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiye ulaşan nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) verilerinden yapılan derlemeye göre, 2018’de 82 milyon 3 bin 882 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18.4’ünü İstanbul’un nüfusu oluşturdu.

İstanbul’un nüfusu 5 yılda 907 bin 257 kişi arttı.

Bu dönemde nüfusu yüzde 6.4 artarak 15 milyon 67 bin 724 kişiye yükselen İstanbul, 204 ülkeden 131’ini geride bıraktı.

Belçika (11.5 milyon kişi), Yunanistan (11.1 milyon kişi), Avusturya (8.8 milyon kişi), İsviçre (8.5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul’un gerisinde kaldı.

UNFPA verilerine göre İstanbul’un geride bıraktığı ülkeler ve nüfusları şöyle:

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