İstanbul Otogarı için yanıt bekleyen sorular

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nın 4 Mayıs itibariyle 25 yıllık işletme süresi doldu. Yani otogarı işleten Avrasya Terminal İşletmeleri’nin sözleşmesi bitti.

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, “İstanbul Otogarı’nı kim işletiyor” diye sordu.

Çiğdem Toker, bugünkü yazısında, şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul Otogarı işletmesi 25 yıl önce Avrasya Terminal A.Ş.’ye devredildi. Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüsçüler Derneği’nden tahsis sözleşmesi ile yapılan devirde işletme süresi 25 yıl olarak belirlenmişti.

Kısa adı AVTER olan şirketin 2017 Faaliyet Raporu’ndan birkaç bilgi:

Sürenin bitiş tarihi: 5 Mayıs 2019.

Şirket kârı: 244 milyon 780 bin 135 TL.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı: Ayten Öztürk Ünal.”

“HERKESİ İLGİLENDİREN BİR NİTELİK TAŞIYOR”

“Ünal, Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün kızı” diyen Çiğdem Toker şöyle devam etti:

“Galip Öztürk hakkında öldürmeye azmettirme suçundan verilen ömür boyu hapis cezasında bir dizi hukuki aşamanın ardından Yargıtay Ceza Genel Kurulu geçen kasımda ‘infazın devamı’na karar verdi.

Firari olduğu belirtilen Galip Öztürk’ün yer aldığı bir fotoğraf karesi önce sosyal medyada sonra da internet medyasında gündem oldu.

Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Hidayet Türkoğlu da yer alıyordu.

Bu fotoğraf, konuyu daha önemli hale getiriyor. Çünkü ulaşımın kalbindeki İstanbul Otogarı’nın yönetimi ve mali boyutu herkesi ilgilendiren bir nitelik taşıyor.”

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Çiğdem Toker, “Mülkiyeti İBB’de olan otogar için şu sorular yanıt bekliyor” diyerek sorularını şöyle sıraladı:

“70 milyon TL sermayeli AVTER 5 Mayıs’ta süresi doların İstanbul Otogarı’nı halen işletiyor mu?

AVTER işletiyorsa pozisyonu yasalara ve hukuka uygun mudur?

İBB yönetimi devir talep etti mi?

İstanbul Otogarı kasasına 5 Mayıs’tan bu yana (Bayram trafiğinin önemi ortada) giren hasılat nedir? Haksız kazanç doğmuş mudur?

Yoksa birileri yasalar karşısında daha mı eşittir?”