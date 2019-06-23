İstanbul sandık başında

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yurttaşların oy kullanma işlemi sona erdi. Oy kullanmak için tatillerini yarıda kesip İstanbul’a gelenlerin yanı sıra oylarını kullandıktan sonra tatile çıkanlar oldu. İstanbul’un giriş ve çıkışlarında yoğunluk yaşanıyor. Oy verme işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi.

Öte yandan oy kullanmaktan dönen içinde 2 kişinin olduğu araç sürücünün kontrolü kaybetmesiyle tarlaya uçtu. Kazada sürücünün eşi hayatını kaybederken yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Arnavutköy Çilingir Köyü Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erdem(80) ve Emine Erdem (78) oy kullandıktan sonra 34 UPR 52 plakalı araçlarına binerek evlerine doğru yola çıktılar. Cafer Erdem yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak, tarlaya daldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine Erdem’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eşi Cafer Erdem ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza alanına dubalar koyarak kazayla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Savcısının incelemeleri ardından yaşlı kadının cansız bedeni cenaze aracına konularak kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol üzerinde kısa süreli trafik oluşurken, aracın kaldırılması sonucu trafik normal seyrine döndürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Seçime torununun desteği ile geldi

İBB Başkanlığı seçimleri için oy kullanmaya gelenler arasında bulunan 85 yaşındaki Saime Bodur, torunu Murat Bodur’un yardımıyla oyunu kullandı.

Saime Bodur, Sarıyer’deki Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne torunu Murat Bodur ile geldi. Bir süre sıra bekleyen Bodur, daha sonra torunu ile birlikte oy kullanma kabinine gitti. Oy kullandığı zarfı sandığa atan Saime Bodur, daha sonra imzasını atarak yine torunu ve gelini yardımıyla okuldan ayrıldı. Saime Bodur gazetecilerin soruları üzerine, “Oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Yüreğime çarpıntı geliyor, konuşamıyorum. Herkes oyunu kullanmaya gelsin, bu zamana kadar geldik kullandık” dedi. 31 Mart’ta da babaannesiyle birlikte oy kullandığını belirten Murat Bodur da oy kullanmanın sosyal sorumluluk olduğunu belirtti.

18 bin seçmenli okul

Öğrenci sayısı bakımından Türkiye’deki 66 ilçe merkezi nüfusundan daha kalabalık olan Avcılar’daki Leyla Bayram İlkokulu’na 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen, oy kullanmak için akın etti.

Türkiye’deki 351 ilçe merkezinde yaşayanlardan fazla seçmenin oy kullandığı ‘Türkiye’nin en kalabalık okulu’ Leyla Bayram İlkokulu İstanbul seçiminin de ‘En fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi oldu. Toplam 155 öğretmenin görev yaptığı, 5 bin 300 öğrencinin ikili eğitim gördüğü, 41 alt sınıf, 284 kaynaştırma öğrencisi bulunan Leyla Bayram İlkokulu, sabah erken saatlerden itibaren gün boyu büyük kalabalığa sahne oldu.

Leyla Bayram İlkokulu’ndaki seçmen yoğunluğu nedeniyle bina ve çevresinde Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun önlem alındı. 4 kez kalp krizi geçiren 72 yaşındaki Salim Çelik, bastonu ile adeta insan seli oluşan merdivenlerdeki basamaklardan çıkarken ter içerisinde kaldı. 4’üncü kattaki seçim sandığına ulaşan Çelik’e görevliler binada çalışan asansörü neden kullanmadığını sordu. Asansörden haberi olmadığını söyleyen Çelik, burada biraz dinlendirildikten sonra kabine giderek oyunu kullandı. 94 yaşındaki Mustafa Gülgen ile ağaçtan düşünce kırdığı bacağı alçılı olan Ayhan Babur da vatandaşlık görevlerini yerine getirerek, oylarını kullandı.

Darülaceze sakinleri oylarını kullandı

Okmeydanı, Darülaceze binasında bulunan 419 seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için kurulan 2 sandıkta oylarını kullandı. Kendi başına oy kullanacak durumda olmayanlara ve engellilere de refakatçiler yardımcı oldu.

Otogarda yoğunluk yaşanıyor

Bayrampaşa’daki Esenler Otogarı’nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Otobüsler otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturuyor.

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul’a oy kullanmaya gelenler nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor. Otobüslerin otogara giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşuyor. . Otobüs kuyrukları nedeniyle bazı yolcular otogara girmeden otobüslerden inip yürümeyi tercih ediyor.

Oy kullandıktan sonra tatile gittiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi son erdi.

Beşiktaş Gayrettepe’de bulunan Şair Nedim Ortaokulu’nda oy kullanmaya gelenler arasında, okula bavullarıyla gelenler dikkati çekti. Bu kişilerden biri olan Zeynep Sulopaşa, “Tatile gidebilirdim ama gitmedim oyumu kullandım. Vatandaşlık görevimi yaptım. Buradan tatile gideceğim” dedi.

Oy kullanmaya gelen bazı yaşlı seçmenlerin ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Beşiktaş Belediyesi’nde çalışan bir görevli ise yürümekte zorluk çeken kişilere tekerlekli sandalye ile okul girişine kadar yardım etti.

İstanbul dönüşünde yoğun trafik

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul’a gelen tatilcilerin dönüşü başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul’un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul’a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, tatillerine devam etmek için yeniden yollara düştü. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti, TEM Otoyolu ve Bahçeşehir başta olmak üzere İstanbul’un tüm çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yoğunluğun öğle saatlerinde yüzde 50’ye çıktığı görüldü. İstanbul’un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.