28.8 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa EKONOMİ İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum

İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum

birgun.net birgun.net

İstanbul seçimini 5.80’in üzerinde beklemeye geçen dolar/TL, seçim sonrası haftaya yeniden 5.73 seviyelerine çekilerek başladı. 

Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı seçildi. Ekrem İmamoğlu 4 milyon 698 bin 782, Binali Yıldırım ise 3 milyon 921 bin 201 seçmenin oyunu aldı. İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54,03, Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45,09 olarak gerçekleşti. Açılan sandık verilerine göre, iki aday arasındaki oy farkı 777 bin 581 oldu.

Kur cephesinde seçim sonrası hafta TL’nin yüzde 1’in üzerinde değer artışıyla başladı.

Saat 00:17 itibariyle dolar/TL yüzde 1.6 düşüşle 5.7265 seviyelerine kadar indi. Euro/TL de yüzde 1.5 düşüşle 6.5148 seviyelerini gördü.

Kur saat 08:45 itibarıyla 5.7331 seviyesinde yer aldı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,913AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Urla’da Gençlik Karnavalı başlıyor

birgun.net -
MAHİR KANAATİzmir’in Urla ilçesi, yerli-yabancı birbirinden ünlü sanatçı...
Devamını Oku

NBA’de 2018-2019 sezonunun MVP’si Giannis Antetokounmpo

birgun.net -
NBA’de normal sezon ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Normal sezonun en...
Devamını Oku

İmamoğlu ailesinin mal varlığı açıklandı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.
Devamını Oku

Efsane stat tarih oluyor

birgun.net -
1926 yılında İtalya'nın Milano şehrinde inşa edilen San Siro-Giuseppe...
Devamını Oku

AYM’den polis şiddetine ders gibi karar: Eziyet yasağı ihlal edildi

Uğur Şahin -
Anayasa Mahkemesi, polisler tarafından darp edilen Edip Elma, Murat Tavşan, Naim Erdoğan...
Devamını Oku

ABD’den S-400 açıklaması

birgun.net -
ABD'nin NATO Elçisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400...
Devamını Oku

Şule Çet davasında olay yeri incelemesi yapan polis: “Berk panik, Çağatay sakindi”

Burcu Cansu -
Şule Çet davasının olay yeri keşfinin tutanağı mahkemeye sunuldu. Keşif tutanağında olaydan...
Devamını Oku

TÜPRAŞ işçileri İstanbul yolcusu

birgun.net -
Koç Holdinge bağlı TÜPRAŞ ile Petrol-İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşme...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediye başkanlarına 7 kural

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Devamını Oku

Atatürk’ün Karşıyaka ziyaretinin 93. yıl dönümü kutlandı

BİRGÜN İZMİR -
Karşıyaka’da Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Haziran 1926’da Karşıyaka’ya yaptığı ziyaretin 93. yıl...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi