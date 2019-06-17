İstanbul seçimine 6 gün kaldı: İmamoğlu ve Yıldırım bugün ne yaptı?

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik iptal kararının ardından 23 Haziran’da yapılacak yeni seçim için son düzlüğe girildi.

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ve AKP’nin adayı Binali Yıldırım, bugün ne yaptı, gündemlerinde ne vardı?

İşte cevapları:

Neredeydiler?

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu: Küçükçekmece’de düzenlenen ve yurttaşların yoğun katılım gösterdiği mitingde konuşma yaptı.

AKP’nin adayı Binali Yıldırım: Bugün Esenyurt’ta bulunan bir fabrikayı ziyaret etti. Yıldırım, fabrika işçileriyle öğle yemeğinde buluştu.

Gündemlerinde ne vardı?

Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu’nun gündeminde 31 Mart seçimleri, Yıldırım ile yaptıkları ortak yayın ve 18 günlük başkanlık dönemi vardı.

İmamoğlu, mitin konuşmasında artık “herşey çok güzel oldu” diyeceğini belirtti. Ortak yayın ile ilgili konuşan İmamoğlu, “17 yıldır yapılmayan en insanı duyguyu konuşabilmeyi, sohbet edebilmeyi tattık. Neticede çıktık konuştuk, sohbet ettik. İnsanlar samimiyete baktı, İstanbul’a kim hakim ona baktı. Ölçecek biçecek ve karar verecek.” ifadelerini kullandı.

Seçim sonrasında İstanbul’da ayrım yapılmayacağının altını çizen İmamoğlu, “Oy verenin, vermeyenin bir olacağı bir İstanbul olacak. Biz herkesi kucaklamaya geliyoruz. Biz milletin huzurunda her şeyi anlatmaya çalıştık.” dedi.

18 günlük başkan dönemine değinen İmamoğlu, AKP iktidarına seslenerek “Biz 18 gün görev yaptık. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Su ve ulaşım ücretlerini indirdik. 25 yıldır yönetiyorsunuz yapmadınız, 18 günde yaptıklarımızı kıskandınız” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım

Yıldırım’ın gündeminde Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları ortak yayın, MHP lideri Bahçeli ve İstanbul seçimleri vardı. Fabrika çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yıldırım, “Yayın sonrasında Erdoğan’la telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı” dedi.

MHP lideri’nin “İstanbul’a mitili atacağım” sözleri üzerine kente gelip 2 gün kalıp dönmesi hatırlatılan Yıldırım konu ile ilgili “Devlet Bahçeli mitili atmıştır, sürekli mitilin üzerinde oturacak değil. Dolaşıyor, çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Ortak yayında gündeme gelen ve okumadığını belirttiği Sayıştay raporları ile ilgili konuşan Yıldırım, “Ekrem Bey, yanlış rapor okumuş” dedi.

İstanbul’un trafik sorunu ortak yayında kullandığı ifadelerle tekrar değinen Yıldırım, “Trafik benim işim. bu konuda çok iddialıyım. Çünkü Türkiye’de 16 yılda bunu hallettim.” dedi.