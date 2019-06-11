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12.06.2019
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İstanbul seçimlerinin oy pusulası belli oldu

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23 Haziran’da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulaları ilçe seçim kurullarına gönderildi.

4 PARTİ VE 17 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞACAK

İstanbul’da yeniden yapılacak seçimde, 31 Martta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

YENİLENEN OY PUSULALARI SEÇİM KURULLARINA GÖNDERİLDİ

TRT Haber’in haberine göre; Pusulanın ilk sırasında Saadet Partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AKP yer alıyor. 17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.

31 Marttaki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı. Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul’un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.

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