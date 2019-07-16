21.5 C
Istanbul
17.07.2019
Anasayfa GÜNCEL "İstanbul Sözleşmesi'yle değil Okçular Vakfı'nızla uğraşın"

“İstanbul Sözleşmesi’yle değil Okçular Vakfı’nızla uğraşın”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, iktidar ve yandaş basının İstanbul Sözleşmesi'ni hedef almasına tepki gösterdi. Buldan, "Kadınların İstanbul Sözleşmesi'yle uğraşacağınıza gidin Okçuluk Vakfı'nızla uğraşın" dedi.

birgun.net birgun.net

Halk Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün görülen duruşmasına değinen Buldan, “Bugün Sevgili Selahattin Demirtaş’ın duruşmasına devam ediliyor. Buradan kendisine kucak dolusu sevgiler gönderiyorum” dedi.

“Dün 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüydü” diyen Buldan, “Darbe girişiminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor ve darbecileri lanetliyorum” ifadelerini kullandı.

“Arkadaşlarımız, demokratik siyasete yapılan darbe sonucu bugün içerideler” diye konuşan Buldan, “Biz yılmadık, yılmayacağız, demokrasi ve barıştan asal vazgeçmeyeceğiz. Dileriz bu tablo son bulur ve tüm siyasiler cezaevinden çıkar” dedi.

Buldan açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu Meclis aynı zamanda kadınların da meclisidir. Buranın erkek meclisine dönüşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Eşitsizliğin hakim kılındığı bir toplumsal düzende, ezme-ezilme ilişkisi ve bunun yıkıcı sonuçları kaçınılmazdır. Bu kara tabloda failler asla yalnız değildi. İktidardaki siyasi iradesiyle, medyasıyla hepsi yan yanadır. Kadınlara karşı işlenen her suçta, kurulan her mahkemede, yapılan her haberde bu kadın karşıtı örgütlenmeyi görüyoruz. Kadınlardan korkuyorlar.”

“DAVALARI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Geçen hafta Şule Çet davasını hepimiz takip ettik” diyen Buldan, “Dosyada olayın bir cinayet olduğu açıkça görülmesine rağmen üzeri örtülmeye çalışılıyor. Tıpkı Rabia Naz’ın ölümünde olduğu gibi. Biz bu davaları takip etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KRAVAT İTTİFAKINI KİMSE KURTARAMAYACAK”

Buldan, şöyle devam etti: “Yine İskenderun’da 19 yaşındaki Berfin, bir erkek saldrıganın asitli saldırısı yüzünden yüzü yandı ve tanınmaz hale geldi. Kadınların mücadelesi sonucu devletin tedavi masraflarını ödemeyi kjabul etmesi bir utanç meselesidir. 4 Temmuz’da davası görülen Berfin’in yaptığı ‘Kravatla kurtulamazsınız’ çağrısına biz de destek veriyoruz. Sevgili Berfin, yalnız değilsin, bu dava hepimizin davasıdır, kadıların davasıdır. Kadınlar olarak gerçek adaleti getirdiğimizde, kravat ittifakını kimse kurtaramayacak.”

İlginizi çekebilir:  Kazanılmış haklara saldırılar sürüyor: İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmak idamı tartışmak gibi

“KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ TEMEL ALAN ÜNİVERSİTE TALEBİ VAR”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ‘kadın üniversiteleri’ne de değinen Buldan, “Kadınların kadın üniversitesi talebi yok, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan üniversite talebi var” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ GASP ETTİRMEYECEĞİZ”

İktidar ve yandaş basının kadına yönelik şiddetin önlenmesinde büyük önem arz eden İstanbul Sözleşmesi’ni hedef almasına ilişkin açıklamalarda bulunan Buldan, “Kadınlar bu sözleşmeden asla geri adım atmayacaktır. Kadınlar olarak İstanbul’u 23 Haziran’da nasıl kurtardıysak İstanbul sözleşmesini de öyle sahipleneceğiz, gasp ettirmeyeceğiz” diye konuştu.

“Kadınların İstanbul Sözleşmesi’yle uğraşacağınıza gidin Okçuluk Vakfı’nızla uğraşın” diyen Buldan, “Çok istiyorsanız avcı topluma geri dönebilirsiniz. Zaten iktidardan gittiğinizde eril zihniyetinizin gereği olarak bol bol okçuluk yaparsınız” dedi.

“YARGI PAKETİ DEDİLER, S-400 PAKETİ GETİRDİLER”

Buldan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Yargı paketi dediler, s-400 paketi getirdiler. Ülkenin ihtiyacı acil demokrasi, adalet ve barış iken siyasi iktidar halkın kaynaklarını savaş araçlarına harcıyor. Türkiye ittifakı dedikleri aslında S-400 ittifakıdır. “Bu ülkeyi kadınlar yönetseydi ne S-400 olurdu ne güvenlikçi politikalar. Demokrasi, özgürlük, adalet, yeni yaşam olurdu. Kadınlar olarak bunu mutlaka başaracağız. Kadın partisi HDP bunun için var.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,409AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

YKS sonuçları açıklandı

birgun.net -
ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Devamını Oku

Emmy adayları açıklandı: Game of Thrones 32 dalda aday

birgun.net -
Geçen sene düzenlenen 70'inci Emmy Ödülleri'nde 22 dalda adaylık elde eden ve...
Devamını Oku

Trump: İran’da rejim değişikliği istemiyoruz

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında ABD-İran gerilimine ilişkin soruları yanıtladı.
Devamını Oku

Sosyal medyada tartışma yaratmıştı: Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı

birgun.net -
Kendisini Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Uzmanı İbrahim Şenel olarak Twitter’da tanıtan hesaptan...
Devamını Oku

CHP milletvekili Abdüllatif Şener’den Babacan, Gül ve Davutoğlu’na çağrı

birgun.net -
AKP eski kurucularından CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener yeni parti kuracak isimlere...
Devamını Oku

11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti

birgun.net -
11. Kalkınma Planı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Devamını Oku

İmamoğlu: Kul hakkı yemeye kadar giden bir süreç var, bizim de hamlelerimiz geliyor

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah...
Devamını Oku

ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye’ye yaptırımlar için bütün seçenekler değerlendiriliyor

birgun.net -
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma...
Devamını Oku

AB Komisyonu Başkanlığına Ursula von der Leyen seçildi

birgun.net -
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der...
Devamını Oku

SBF Dekanlığı fanzini ‘bildiri’ kabul ederek öğrenciye ‘izinsiz bildiri’ cezası verdi

birgun.net -
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, bir öğrenciye Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye öğrencilerinin Nisan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi