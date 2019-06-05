İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Soylu’yu protesto edenlerin tamamı Pontus

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Ali Kopuz, Trabzon’da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto eden yurttaşlara “Pontus” dedi.

Kopuz, Trabzon’da yurttaşların protesto ettiği Süleyman Soylu’yu savundu ve “Süleyman Soylu’yu protesto eden gruba bakın, tamamı Ekrem gibi müslüman gözüken Pontuslar” yazdı.

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı’nın paylaşımı şöyle:

Kopuz, daha sonra attığı tweet’te ise “yanlış anlaşıldığını” ileri sürerek, “Okuduğunu anlamak güzel bir haslettir Trabzonlulara laf söylemek kimsenin haddi değil makaryosun heykelini diken adama tepki göstermeyen ama Trabzonun has milliyetçi bir evladına tepki gösterenlere tepkimiz” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bayramlaşma etkinlikleri için CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte Trabzon’a gelen Süleyman Soylu, İmamoğlu’nu bekleyen yurttaşlar tarafından hava limanında protesto edilmişti.

ALİ KOPUZ KİMDİR?

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı olan Kopuz, aynı zamanda Al-Et Gıda ve Kopuzoğlu İnşaat Şirketleri’nin ve

Mega Center Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu başkanı konumunda.

Kopuz ayrıca, 2013 yılı Mayıs ayında yapılan İstanbul Ticaret Borsası seçimlerinde meclis üyeliğine ve akabinde yapılan seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

İDTM’nin bazı yargı mensuplarına rüşvet verdiği ididasıyla sürdürülen soruşturma kapsamında İDTM A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Kopuz 2010 yılında tutuklanmıştı.

Ali Kopuz İTO Meclis üyesiyken Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınarak, Cumhuriyet Savcıları Mehmet Tamöz ve Hüseyin Kocabey tarafından sorgulanmıştı. Savcıların, tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk ettiği Ali Kopuz, rüşvet aldığı gerekçesi ile Nöbetçi Ankara 11. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı

Trabzonlulara “Pontus” diyen Kopuz’un geçmişte yürüttüğü görevler ise şöyle: