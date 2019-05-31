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01.06.2019
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İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı

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İstanbul’un trafiğinde bayram tatili yoğunluğu başladı. Kentte saat 16.00 sıralarında başlayan yoğunluk saatler ilerledikçe artıyor. İstanbul’un giriş ve çıkışlarında havadan ve karadan trafik denetimleri yapılıyor.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çamlıca gişelerde havadan ve karadan trafik denetimleri yapıldı.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Şeker Bayramı Trafik Tedbirleri kapsamında şehirlerarası yollarda karadan ve havadan denetimler yapıyor. Çamlıca Gişelerde yapılan denetimlerde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri drone yardımıyla tespit etti ve işlem uyguladı. Ayrıca polisler yolculuğa çıkan sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Havalimanı’nda bayram hareketliliği

İstanbul Havalimanı Dış ve İç Hatlar terminallerinde Şeker Bayramı tatilinde seyahat etmek isteyen yolcular nedeniyle yoğunluk oluştu.

Bayram tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçirecek yolcuların terminallerdeki yoğunluğu öğleden sonra artmaya başladı. Terminallerin girişlerindeki güvenlik noktalarında ve kontuvarlarda zaman zaman sıra oluştu. Yolcular, bilet işlemlerinin ardından uçaklarının bulunduğu körüklere doğru hareket etti. Bilgilendirme panolarında uçuş saatini öğrenen yolculardan bazıları ise restoranların, bankların bulunduğu alanda dinlendi.

Otobüs firmalarında bayram yoğunluğu

Bayram nedeniyle ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek isteyen ilgi gösterdiği şehirler arası otobüsler için biletlerin büyük bölümü satıldı. Otobüs firmaları hafta başından itibaren ek seferlere başladılar.

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