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19.07.2019
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İstanbul’da trafik para ve zaman harcatıyor: Trafik yoğunluğunun İstanbullulara maliyeti 15 TL

“İstanbul Trafik Otoritmi” raporuna göre İstanbullu sürücülerin kent içinde trafik yoğunluğunda kaybettikleri yakıt tutarı seyahat başına yaklaşık 15 TL. Trafikte yaşanan günlük zaman kaybı toplamda dört yıllık bir mesaiye eşit.

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Dilek Yeğin

Bahçeşehir Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hazırladığı “İstanbul Trafik Otoritmi” raporu 120 farklı artere ait yaklaşık 4 bin kilometrelik şehir içi yol ağında gerçekleşen sürüş hızlarını, yoğunlukları, gecikmeyi ve diğer kayıpları içeriyor. 

Bahçeşehir Üniversitesi Büyük Veri Analitiği Programı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gürsoy trafik yoğunluğu ve aksamalarını kontrol altında tutmak için hareketlilik raporu çıkartılmasının önemli olduğunu ifade etti.

KAYBEDİLEN YAKIT TUTARI 25 LİRA

Rapora göre İstanbul’da ortalama seyahat süresi ve 2018 yoğunluk verilerine göre trafik yoğunluğunda kaybedilen yakıt tutarı 15 TL civarında gerçekleşiyor. Sabah saatlerinde 19.68 TL olan bu tutar, akşam saatlerinde 25.14 TL seviyesine yükseliyor.

ZAMAN KAYIPLARI GİDEREK ARTIYOR

Verilere göre sürücüler gün içerisinde saatte ortalama 33 kilometre hızla hareket edebilerek yolda geçen zamanlarının yaklaşık  yüzde 60’ını trafik yoğunluğundan dolayı kaybediyor. Aynı arterlerde sürücülerin hafta içi sabah saatlerindeki ortalama hızı 23 km ve yoğunluktan dolayı oluşan zaman kaybı yüzde 70’e çıkıyor. Hafta içi akşam saatlerinde ise zaman kaybı yüzde 77 oluyor.

İstanbullularğn trafik yoğunluğuna bağlı olarak gidiş ve dönüş yolu için harcadığı toplam zaman ortalama 1 saat 6 dakikadır dakikayı buluyor. Trafiğin açık olması durumunda yaklaşık 24 dakikada tamamlanabilecek bir tur için İstanbullular fazladan 42 dakika harcıyor.

İstanbul’da trafiğe takılan her bir çalışanının günlük olarak yolda kaybettiği 70 dakikadan hareketle İstanbul’da yaşanan günlük zaman kaybı ortalama dört yıllık bir mesaiye denk geliyor.

TRAFİK AKIŞ HIZI DÜŞTÜ

Rapor, İstanbul trafiğinde hareket edenlerin bir önceki yılda aynı süre içerisinde alabildikleri mesafenin yaklaşık 4 kilometre daha azaldığını ortaya koydu. 2017’de İstanbul trafiğinde ortalama sürüş hızı saate 32.8 km olarak ölçülmüşken aynı rotalar, aynı zaman dilimlerinde 2018 yılında yeniden ölçüldüğünde hızın saat 29.1 km olduğu belirlendi. İstanbul’da trafik akış hızı bir önceki yıla göre ortalama yüzde 11’lik düşüş gösterdi.

EN POPÜLER ROTALAR

Şehirdeki en popüler rotalar ise Altunizade-Mecidiyeköy, Cevizlibağ-Avcılar, Bakırköy-Mecidiyeköy, Maslak-Taksim ve Beşiktaş-Sabiha Gökçen Havalimanı olarak belirlendi Bu rotalardaki günlük ortalama zaman kaybı bir saatin üzerine çıkıyor.

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