İstanbul trafikte 6’ncı sırada

Dünya genelinde yapılan bir araştırma, en fazla trafik sıkışıklığına sahip olan kentleri ortaya koydu. İstanbul altıncı sırada yer alırken, listenin ilk sırasındaki kent ise Mumbai oldu. Navigasyon teknolojisi şirketi TomTom tarafından 56 ülkedeki 403 kentte yapılan araştırmada, İstanbul’daki trafik sıkışıklığı düzeyi 2018 yılında yüzde 53 olarak kaydedildi.

Deutsche Welle Türkçe haber sitesinin aktardığı araştırmaya göre İstanbul’da,

• Trafik yoğunluğunun en düşük olduğu gün 26 Ağustos Pazar,

• Trafik yoğunluğunun en yüksek olduğu gün 18 Aralık Salı,

• En yoğun olan gün ve saat ise cuma akşamları 18.00-19.00 arası oldu.

Türkiye’den İstanbul dışında listede dokuz kent daha yer aldı. Türkiye’den listeye giren kentlerin tamamında trafik sıkışıklığı bir önceki yıla kıyasla azaldı.

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İller ve sırası şöyle aktarıldı:

Ankara / 86

İzmir / 99

Antalya / 156

Bursa’da / 160

Adana / 166

Mersin / 200

Antep / 214

Konya / 287

Kayseri / 301

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Bayram İstanbul trafiğini boşalttı

Bayram tatili nedeniyle yurttaşlar memleketlerine ve tatil yerlerine akın edince İstanbul’da yollar bomboş kaldı. Geçen sene İstanbul’da genel trafik sıkışıklığı yüzde 53 iken, bayramda trafik yoğunluğu yüzde 2’ye düştü.

İstanbul’da kalmayı kercih edenler ise sakin kentin tadını çıkardı.