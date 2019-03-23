İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi: Kuran’da İsmet İnönü ile ilgili ayet var

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam’ın, Akit TV’de katıldığı bir programda “Kuran’ı Kerim’de İsmet İnönü ile ilgili ayet var” demesi sosyal medyada gündeme geldi.

Sağlam katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

“Kuran’ı Kerim’de İsmet İnönü ile ilgili ayet var biliyor musunuz, bin 400 yıl önce yazılan Kuran’ı Kerim’de İsmet İnönü ile ilgili ayet var. Kuran’ı Kerim’de şunu söylemiyor mu; Benim mabetlerimi yıkan, ibadet yapılmasını engelleyenden daha tehlikeli olabilir ki demiyor mu? Bu da mabetleri kapatmadı mı?” ifadelerini kullandı.

İşte, Sağlam’ın konuşması: