İstanbul Valiliği: Aydos’taki orman yangınını 2 çocuk çıkardı

İstanbul Valiliği, üç gün önce Aydos Ormanı’nda çıkan yangına, iki çocuğun sebep olduğunu, olayla ilgili adli tahkikata başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Temmuz’da Kartal Yakacık Yeni Mahalle’de bulunan Aydos Ormanı’nda yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Orman Genel Müdürlüğüne ait 2 helikopter ile belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kısa sürede kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yangının çıkış sebebine ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 yaşındaki K.A ve 11 yaşındaki F.Ş’nin, arazide buldukları çakmağı denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzgarın tesiriyle yangının büyümesi üzerine korkarak, olay yerinden uzaklaştıklarının tespit edildiği anlatıldı.

Söz konusu çocukların, Çocuk Büro Amirliğine getirilerek, adli tahkikata başlandığı kaydedildi.