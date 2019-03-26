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27.03.2019
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İstanbul Valiliği: Hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak

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İstanbul Valiliği il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin seçim nedeniyle hafta sonu 8.30-17.00 arası açık olacağını açıkladı.

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Valilik açıklaması şöyle:

“31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel seçiminde, vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarıyla ilgili taleplerin (Kimlik Kartı, Nüfus Kayıt Örneği… vb.) ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, karşılanabilmesi amacıyla herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için, İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri 30-31 Mart 2019 günleri 08.30-17.00 saatleri arasında tam gün açık bulunacaktır.”


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