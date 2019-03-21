21.03.2019
Anasayfa KÜLTÜR SANAT İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

birgun.net birgun.net

İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak “seçim öncesi güvenlik kaygısı” gösterildi.

Kadıköy Tiyatroları Plarformu’nun, son üç yıldır Kadıköy Belediyesi ile birlikte düzenlediği yürüyüşün yasaklandığı bilgisi platform üyelerine valilikçe sözlü olarak iletildi. Platform ise yasakla ilgili açıklama yayımladı.

“Valiliğe ısrarla iletilen görüşme talepleri sonucunda ‘makama davet’te, seçim arifesinde güvenlik sorunu yaratabileceği yanıtı aldıkları” belirtildi.

İlginizi çekebilir:  Oyuncu Ümit Yesin hayatını kaybetti

Aynı açıklamada valiliğin “biz yasaklamadık Salı Pazarı’nı uygun görüyoruz” dediği de dile getirildi. Kadıköy Tiyatrolar Platformu yasağı eleştirerek “Her koşulda sözümüzü nasıl söylediysek 27 Mart günü de öyle söyleyeceğiz” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:  

“Bir yasağın söz konusu olmadığını ileten Kadıköy Kaymakamlığı bize Salı Pazarı’nı uygun görmüş. Trafiğe engel teşkil etmemek kaydıyla! E-5 kenarındaki insansız ve trafiğe kapalı bir alanda trafiğe nasıl engel teşkil edileceğini anlamak mümkün değil. Futbol maçlarının olduğu gün tüm yolları kapatıp Kadıköy halkını, biz Kadıköy tiyatrolarını ve esnafını canından bezdirirken gıklarının çıkmadığı malumumuz.

Ayrıca hoparlör, megafon, mikrofon kullanmadan kutlamalıymışız Tiyatro Günü’nü.

Toplumdan uzak ve sessizce, seçim gürültüsünü engellemeden kutlayın diye anlıyoruz.

Seyircilerimizi, diğer sanat alanlarından sanatçı dostlarımızı, Kadıköy halkını ve de esnafını bizim için özel olan bu günü birlikte kutlamaya, sözümüzü paylaşmaya davet ediyoruz.

27 Mart Çarşamba Saat 12.00’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanıp, 12.30’da basın açıklamasını yapmak üzere Süreyya Operası’na geçiyoruz. Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun ve Oyuncular Sendikası’nın açıklamalarının ardından Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun 27 Mart Tiyatro bildirisi okunduktan sonra saat 14.30’da yine Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde Kolektif İstanbul Grubu’nun vereceği konserle kutlamamız son bulacaktır.”

KaynakEvrensel

SON HABERLER

İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak "seçim öncesi...
Devamını Oku

Trump: İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye...
Devamını Oku

Yozgat’ta preslenmiş varil içerisinde cansız beden bulundu

birgun.net -
Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu. Kent...
Devamını Oku

Avustralya’da kıyıya 1,8 metrelik güneş balığı vurdu

birgun.net -
Avustralya'nın güneyinde, kıyıya vurmuş güneş balığı fotoğrafı internette viral oldu.
Devamını Oku

‘Brexit iptal edilsin’ dilekçesine 1 milyondan fazla imza

birgun.net -
İngiliz hükümetine Brexit’i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 1 milyonu geçerken,...
Devamını Oku

Facebook: Yapay zekâmız Yeni Zelanda saldırısının canlı yayınını yakalayamadı

birgun.net -
Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği saldırı anlarının...
Devamını Oku

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan ‘S-400’ çıkışı: Zor bir mesele

birgun.net -
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD ve Türkiye arasında tartışma yaratan Rusya'dan...
Devamını Oku

‘Cansız beden buldum’ ihbarı yapan kişi cinayet zanlısı çıktı

birgun.net -
Konya'da, arkadaşını evinin bahçesinde cansız beden bulduğu ihbarını yapan kişi, cinayet zanlısı...
Devamını Oku

Erdoğan: İstismar siyasetinin başını kim çekiyor? CHP

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kütahya mitinginde konuştu. Erdoğan, ülkede...
Devamını Oku

20 bin sözleşmeli öğretmenin branş dağılımı açıklandı

birgun.net -
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi