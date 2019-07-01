26.9 C
Istanbul
01.07.2019
Anasayfa GÜNCEL "Atatürk" paylaşımıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden BirGün'e açıklama

“Atatürk” paylaşımıyla ilgili İstanbul Valiliği’nden BirGün’e açıklama

Anıl Karaca Anıl Karaca

İstanbul Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk portresinde Atatürk’ün kaşları birleştirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Valilik Halkla İlişkiler Müdürü, tweet’i kendisinin attığını ve Atatürk’ün kaşlarının arasındaki boşluğun “otomatik olarak doldurulduğunu” öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından ziyarete dair yapılan paylaşımda, makamda bulunan Atatürk portresinde Atatürk’ün kaşlarının birleştirildiği görüldü. Ziyaretle ilgili paylaşımı ivedilikle silen Valilik, aynı mesajla yeniden bir paylaşım yaptı; fakat eski paylaşımın ekran görüntüsünü alan Twitter kullanıcıları, Valiliğe tepki gösterdi.

Bunun üzerine Valilik hesabından yapılan paylaşım hemen silindi ve aynı mesajla yeniden paylaşıldı. Fotoğrafın ekran görüntüsünü alan Twitter kullanıcıları, yeni paylaşılan mesajın altına silinen tweet’in fotoğrafını gönderdi.

Valiliğin hesabından yapılan ilk paylaşımdaki fotoğraf
İkinci paylaşımda kullanılan fotoğraf
İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Karadeniz

VALİLİK: OTOMATİK DOLDURULMUŞ

Konuyla ilgili görüştüğümüz İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Karadeniz, olayı doğrulayarak, fotoğrafı Twitter’a kendisinin yüklediğini söyledi. Karadeniz, Atatürk’ün kaşlarının arasındaki boşluğun “otomatik olarak doldurulduğunu” öne sürdü.

Karadeniz’in BirGün’e yaptığı açıklama şöyle:

“Konuyu bizzat kendi telefonumdan kendim attım, fotoğrafı da kendim seçtim. Neticede Twitter’da fotoğrafı ‘otomatik düzelt’ deyince, daha önceden de birkaç defa yapmıştı, buna benzer bir karartı atıyor. Bu karartıyı aynı şekilde Atatürk’ün fotoğrafında da atmış yani iki kaş arasındaki boşluğu ‘fotoğrafı otomatik düzelt’ dediğimiz zaman kendisi dolduruyor.”

VİDEO PAYLAŞTI

Karadeniz, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, otomatik yapıldığını söylediği işleme dair bir video paylaştı.

Karadeniz’in BirGün’ün ardından basınla paylaştığı açıklama şu şekilde:

“Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur.

Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır.

Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum.

Fotoğrafın orijinalinde kesinlikle böyle bir durum yok.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum.”

Video şöyle:

BİR İLGİNÇ CEVAP

Öte yandan, haberi sosyal medya hesabından duyuran “Vaziyet”in paylaşımına İstanbul Valiliği’nden bir yanıt geldi.

Yanıtta şu ifadeler yer aldı:

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,074AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Hong Kong’da eylemciler meclisi bastı

birgun.net -
Hong Kong'da eylemciler yerel idarenin meclisini basarak binayı işgal etti. Hong Kong'un...
Devamını Oku

İBB’den “FSM trafiği” önlemleri

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprüsündeki çalışma nedeniyle oluşan...
Devamını Oku

Japonya’da ticari amaçlı balina avı yeniden başladı

birgun.net -
Japonya'da uluslararası tepkilere rağmen ticari amaçlı balina avcılığı yeniden başladı.
Devamını Oku

Almanya’da helikopter düştü: 1 ölü

birgun.net -
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi...
Devamını Oku

Mersin’de metil alkol zehirlenmesinden 5 kişi hayatını kaybetti

birgun.net -
Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 21...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Neptün Soyer’le ilgili iddialara açıklama

birgun.net -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in...
Devamını Oku

Polis, Kızılcaköylü kadınları ifade vermeye çağırdı

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞAydın'ın Efeler İlçesine bağlı Kızılcaköy’de Gürmat Enerji...
Devamını Oku

Bal satışıyla tanınan Ekrem İncel: 1 buçuk milyon dolarım çalındı

birgun.net -
Radyo ve televizyonlarda bal satışıyla tanınan Ekrem İncel'in villası hırsızlar tarafından soyuldu....
Devamını Oku

Arjantinli usta çizer Guillermo Mordillo hayatını kaybetti

birgun.net -
1970’lerin en çok yayın yapan çizgi romancılarından biri olan Arjantinli çizer Guillermo...
Devamını Oku

Büyükçekmece’de havai fişek kullanımı yasaklandı

birgun.net -
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi