“Atatürk” paylaşımıyla ilgili İstanbul Valiliği’nden BirGün’e açıklama

İstanbul Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Atatürk portresinde Atatürk’ün kaşları birleştirildi. Olayla ilgili açıklama yapan Valilik Halkla İlişkiler Müdürü, tweet’i kendisinin attığını ve Atatürk’ün kaşlarının arasındaki boşluğun “otomatik olarak doldurulduğunu” öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı makamında ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından ziyarete dair yapılan paylaşımda, makamda bulunan Atatürk portresinde Atatürk’ün kaşlarının birleştirildiği görüldü. Ziyaretle ilgili paylaşımı ivedilikle silen Valilik, aynı mesajla yeniden bir paylaşım yaptı; fakat eski paylaşımın ekran görüntüsünü alan Twitter kullanıcıları, Valiliğe tepki gösterdi.

Bunu kim yaptı? Yap kaç olmaz ama öyle. pic.twitter.com/CBkqfRLXws — Mᴇʜᴍᴇᴛ (@temhemdem) July 1, 2019

Bunun üzerine Valilik hesabından yapılan paylaşım hemen silindi ve aynı mesajla yeniden paylaşıldı. Fotoğrafın ekran görüntüsünü alan Twitter kullanıcıları, yeni paylaşılan mesajın altına silinen tweet’in fotoğrafını gönderdi.

Valiliğin hesabından yapılan ilk paylaşımdaki fotoğraf

İkinci paylaşımda kullanılan fotoğraf

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Karadeniz

VALİLİK: OTOMATİK DOLDURULMUŞ

Konuyla ilgili görüştüğümüz İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Muammer Karadeniz, olayı doğrulayarak, fotoğrafı Twitter’a kendisinin yüklediğini söyledi. Karadeniz, Atatürk’ün kaşlarının arasındaki boşluğun “otomatik olarak doldurulduğunu” öne sürdü.

Karadeniz’in BirGün’e yaptığı açıklama şöyle:

“Konuyu bizzat kendi telefonumdan kendim attım, fotoğrafı da kendim seçtim. Neticede Twitter’da fotoğrafı ‘otomatik düzelt’ deyince, daha önceden de birkaç defa yapmıştı, buna benzer bir karartı atıyor. Bu karartıyı aynı şekilde Atatürk’ün fotoğrafında da atmış yani iki kaş arasındaki boşluğu ‘fotoğrafı otomatik düzelt’ dediğimiz zaman kendisi dolduruyor.”

VİDEO PAYLAŞTI

Karadeniz, daha sonra yaptığı basın açıklamasında, otomatik yapıldığını söylediği işleme dair bir video paylaştı.

Karadeniz’in BirGün’ün ardından basınla paylaştığı açıklama şu şekilde:

“Bugün İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu kabulleri sonrasında Valiliğimiz Twitter hesabından tarafımdan yapılan paylaşımda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde kesinlikle kasıtlı olmayan bir karartı oluşmuştur.

Durumun telefonumdaki Twitter uygulamasında fotoğraf düzenleme özelliğinin kullanılması sırasında oluştuğu fark edilmiş ve hemen gerekli müdahale yapılmıştır.

Bu teknik aksaklık nedeniyle oluşan durumun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı üzerinde meydana gelmesinden büyük bir üzüntü duyuyorum.

Fotoğrafın orijinalinde kesinlikle böyle bir durum yok.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, kendi telefonumda fotoğrafı düzenleme işleminin ekran videosunu sizlerin bilgi ve takdirlerine sunuyorum.”

Video şöyle:

BİR İLGİNÇ CEVAP

Öte yandan, haberi sosyal medya hesabından duyuran “Vaziyet”in paylaşımına İstanbul Valiliği’nden bir yanıt geldi.

Yanıtta şu ifadeler yer aldı: