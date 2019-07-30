İstanbul Valisi’nden ‘Suriyeli sığınmacılar’ açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte kayıt dışı olan Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi kararıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kayıt dışı istihdam edilen yabancılara yönelik 26 Ağustos tarihinden itibaren işverenlere ceza kesileceğini söyleyen Yerlikaya, “Kimsenin sığınmacıları sömürmesine müsaade etmeyeceğiz. Suiistimal içerisine giren işverenler çok büyük cezalar alabilir” dedi.

Sığınmacıların kimliklerini yanlarında bulundurmasını isteyen Yerlikaya, “Kayıtlı olup da İstanbul’a belgesini ibraz etmesi şartıyla Suriyeli sığınmacının kendi kayıtlı bulunduğu yere gitmesi mümkün olacak. Kimlikle her türlü ulaşım aracıyla o ile gidebilecek. Bunun toplantısını yaptık. Belediyeler de eşyaların gönderilmesiyle ilgili STK’lar ile çalışıyor” dedi.

Yerlikaya, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’ndan 4 bin kilometrekarelik bir alan var. Kişinin gerçekten bir sığınmacı olduğunun tespit edilmesinin ardından Türkiye’de hangi vilayette akrabası varsa, kaydını oraya yapıyoruz. Şu anda İstanbul’da 121 tane polis merkezi var. 30 tane merkezi de yapacağız” ifadesini kullandı.

Vali Yerlikaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“2019 yılının ilk 6 ayında Göç İdaresi İl Müdürlüğü’nce İstanbul iline yönelik düzensiz göçle ilgili 27 bin işlem yapıldı. Bunların 14 bini ülkelerine geri gönderildi. Temmuzun 12’sinden bu yana düzensiz göçle gelen 9 bin 309 kaçak göçmen İçişleri Bakanlığımızın yurt genelinde belirlediği Geri Gönderme Merkezleri’ne sevk edildi. Orada işlemleri biten göçmenler uçaklarla ülkelerine geri gönderiliyor. Yine Temmuz’un 12’sinden beri bin 752 kayıtsız Suriyeli misafir Bakanlığımızın belirlediği illere sevk edildi. 12 Temmuz ila 28 Temmuz arasında 10 bin kayıtsız Suriyeli alındı. Bir kişinin işlemlerinin tamamlanması 4 gün sürüyor. Şimdi bir kampanya başlatıldı. Türkiye’deki bütün geri gönderme merkezleri İstanbul’a çalışıyor. Yani 3-4 gün arasında sürecek olan işlemlerde bütün iller İstanbul için çalışmaya başladı.”