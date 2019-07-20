Suruç anmasına polis saldırısı: 22 kişi gözaltına alındı

Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe polis saldırdı. HDP’li ve CHP’li milletvekilleri yaralanırken, 22 kişi gözaltına alındı.

Suruç Katliamı’nın 4’üncü yıl dönümünde Kadıköy’de yapılmak istenen kitlesel yürüyüşe müdahale eden polisler, HDP’li milletvekillerini darbetti. HDP’li vekil Erol Katırcıoğlu ve CHP’li milletvekili Ali Şeker plastik mermi ile yaralanırken, 22 kişi gözaltına alındı.

IŞİD’in 20 Temmuz 2015 tarihinde, Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik gerçekleştirdiği katliamın 4’üncü yıldönümünde İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen yürüyüşe polis saldırdı. Suruç Aileleri’nin adalet talebiyle Halitağa Parkı’nda her ay yaptığı oturma eylemi sonrası aralarında HDP ve CHP’li milletvekillerinin de yer aldığı kitle, Kadıköy Süreyya Operası önünde yapılacak açıklama için yürüyüşe geçti.

MİLLETVEKİLLERİ TEKMELENDİ

Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na doğru yürüyen kitlenin önü polis barikatıyla kesildi. MA’nın aktardığına göre yürüyüş kolunun önünde bulunan HDP Milletvekilleri Erol Katırcıoğlu, Murat Çepni ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile birlikte HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu polislerce tekmelendi.

HDP Milletvekilleri Koçyiğit ve Katırcıoğlu ile CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, polisin sıktığı gazdan etkilenerek Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

HDP’Lİ EROL KATIRCIOĞLU KARNINDAN YARALANDI

Polisin kitleye plastik mermiyle saldırısı sırasında hedef alınan HDP’li Milletvekili Erol Katırcıoğlu karnından, CHP’li vekil Ali Şeker ayağından yaralandı. Polis 22 kişiyi gözaltına aldı.

Twitter’dan yayınladığı videoyla eyleme ve polisin saldırısına tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Şiddetle karşı karşıya kaldık. Gaz sıktılar, plastik mermi sıktılar” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve hükümete seslenen Tanrıkulu, “Milletvekillerine yurttaşlarına şiddet uygulayan devlet hiçbir zaman orada duramayacaktır.” ifadelerini kullandı. Tanrıkulu’nun paylaşımında HDP’li milletvekili Erol Katırcıoğlu ve CHP’li milletvekili Ali Şeker’in gaz fişeği ve plastik mermiyle karın ve ayaklarından yaralandığı görüldü.

Kadıköy’de polis müdahalesi sonrasındayız https://t.co/K4nprbxYkR — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) July 20, 2019

Ankara Sakarya Caddesi’nde Suruç için gerçekleştirilecek basın açıklamasına da polis saldırısı oldu. Şu ana kadar 8 kişi gözaltına alındı.



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