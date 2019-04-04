İstanbul’da 15 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

İstanbul İl Seçim Kurulu, daha önce İlçe Seçim Kurulları tarafından yeniden sayım reddedilen 15 ilçede, geçersiz oyların yeniden sayımına karar verdi.

İl Seçim Kurulu, geçersiz oyların yeniden sayımına yönelik İlçe Seçim Kurulu kararlarını kaldırdı.

Böylece, daha önce İlçe Seçim Kurullarınca reddedilen geçersiz oyların yeniden sayılmasına ret kararları kaldırılmış oldu.

Kararla birlikte İstanbul’un tüm ilçelerinde geçersiz oylar yeniden sayılmış olacak.

Saat 22.00 itibarıyla İstanbul’da 14 ilçede 89 bin 255 geçersiz oyun sayımı tamamlandı. Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkı şu an 19 bin 1 olarak kaydedildi.