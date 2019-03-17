17.03.2019
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İstanbul’da 2 cumhuriyet savcısı ‘FETÖ’den açığa alındı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi'nin İstanbul'da görevli 2 cumhuriyet savcısını 'FETÖ' iddiası nedeniyle açığa aldığı bildirildi.

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İstanbul Başsavcılığı, “terör ve örgütlü suçlar” bürosundan cumhuriyet savcısı Lütfi Karabacak ile aynı bürodan faili meçhul suçlar bürosuna görevlendirilen cumhuriyet savcısı İsmet Bozkurt hakkında soruşturma başlattı.

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, Savcıların polisin takibe aldığı ‘FETÖ’cülerle konuşmalarının dinlemeye takıldığı, hakkında bir avukatın şikâyette bulunduğu ve soruşturmalarda takipsizlik kararı için ‘para pazarlığı yaptığı’ iddia edildi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Karabacak, açığa alındığına dair resmi bir belgenin tebliğ edilmediğini söyledi.

İlk defa geçen yıl ortaya atılan ‘FETÖ borsası’ kavramı oldukça tartışılmıştı. Bazı emniyet ve yargı mensuplarının, ‘FETÖ’yle suçlanan işadamlarını para karşılığı ‘akladığı’ öne sürülmüştü.

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