İstanbul’da 200 bin kişilik seçim güvenliği ordusu

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldı. İktidar partileri veya diğer adıyla Cumhur İttifakı, ‘beka’ söylemini ve muhalefeti düşmanlaştırma politikasını sürdürüyor. Muhalefet ise ekonomik kriz ve talana gözleri çeviren çalışmalarıyla seçmene bir ülke fotoğrafı çıkarıyor, çözümlerini anlatıyor. İki cephenin de esas amacı oy kazanmak. Ancak muhalefetin önemli bir görevi ve amacı daha var: Sandıkların seçim sonuçlarına adil biçimde yansımasını sağlamak.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sandık ve seçim güvenliğini konuşmak üzere il başkanlığı binasında bir araya geldik. Kaftancıoğlu, sandık ve seçim güvenliği için oluşturdukları ve 200 bin kişiyi kapsayan ‘ordu’yu aşama aşama anlattı.

>>Seçim ve sandık güvenliği özellikle son yıllarda Türkiye’de siyasetin en yakıcı gündem maddeleri arasına girdi. Bundan önce de partinizin bu soruna yönelik çalışmaları oldu. Geçmişe yönelik genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?

CHP İstanbul İl Örgütü olarak 24 Haziran seçimleri sürecinde kurduğu seçim ve sandık güvenliği komisyonumuzun yaptığı çalışmalarla İstanbul’daki tüm oylara sahip çıktık. 24 Haziran’da gece 01.00 itibariyle toplam 29 bin 885 sandığın -sadece 11’i eksik olmak üzere- ıslak imzalı tutanakları elimize ulaşmış ve bunların sisteme girişleri yapılmıştı.

KÖTÜ BİR SINAV VERMEDİK

24 Haziran’daki seçim güvenliğine dair olumsuzluk algısı, Türkiye genelindeki diğer sorunlar ve seçim sonuçlarının yarattığı moral bozukluğuyla birleşince ortaya çıktı. Ama İstanbul CHP Örgütü, 24 Haziran’da sandıklara sahip çıkma ve seçim sonuçlarının doğru sayılması anlamında kötü bir sınav vermedi.

Yine de 24 Haziran’da kötü bir sınav vermemiş olmak bu seçimlerde daha iyisini yapma konusundaki sorumluluğumuz değiştirmiyor. Çünkü biz ne kadar sandıklara sahip çıksak da egemen olan zihniyetin bu işlerde dürüst davranmamak konusundaki tavrı sürüyor.

Yani özetle İstanbul’da sandıklara sahip çıkmayla ilgili çok olumsuz bir deneyimiz olmadı. Geçmişte İstanbul özelinde başarısız değildik ama 31 Mart’ta çok daha fazlasını yapacağız.

KASIMDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK



>>Daha iyi olmaya dair ne tip çalışmalarınız oldu, nasıl adımlar attınız? Geçmişten farklı ne yapacaksınız?

Yerel seçimler için Seçim İşleri ve Sandık Güvenliği Komisyonu’muz 15 Kasım 2018’de yine aktif olarak çalışmalarını başlattı. O günden itibaren bütün sandık kurul üyeleri CHP’nin veri tabanına kaydedilmeye başlandı. 39 ilçede koordinasyon toplantısı yapıldı.

Ve yine sandık güvenliği ve seçmen takibi konusunda 19 bin 502 yığma/taşıma seçmene itiraz ettik. Bunun 5 bin 862’si kabul ettirtip düşürtebildik.

Üyelerimiz ve gönüllülerimize seçmen listelerinde kontrollerle ilgili mesaj yolladık ve onların da desteğini aldık. Apartman bazlı seçmen listeleri ilçelere yollanarak tek tek kontrol edildi.

Kimi yerlerde askılarda görünmeyen üyelerimiz vardı, bunların kontrolleri, yapıldı.

Bölge Koordinasyon Merkezi’mizde aynı anda 50 arama yapabilen bir çağrı merkezi kurduk ve yaklaşık 2 aydır 70 binden fazla kişiyi aradık. Bu aramalarda öncelikle yönetimde olmadığımız belediyelere öncelik verdik.

50 binden fazla sandık görevlimiz şu ana kadar eğitimini aldı. Seçim sonuna kadar görevlilerimizin yüzde 80’inin eğitimi tamamlanmış olacak. Geri kalan yüzde 20 de zaten daha önce eğitim almış kesim.

Öte yandan İstanbul gönüllüleri dediğimiz bir platformu kurduk. Buraya da çok yoğun bir talep var. Oradan gelen gönüllüleri de sandıklarda müşahit olarak yerleştirdik. İstanbul’da şu anda 31 bin 124 sandığın bulunduğu 1919 okul var. Bu sandıklarda bütün sandık görevlilerimiz şu anda hazır. Sadece Sultanbeyli, Arnavutköy ve Kağıthane’de bulunan toplam 48 sandıkta görevlimiz yok. Bunun sebebi ise diğer ilçelerden sandık görevlisi kaydırdığımız takdirde söz konusu kişinin ilçesi için oy kullanamayacak olması. Ancak buralara da daha fazla müşahitle takviye yaptık.

Örneğin bu Pazar günü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı, İstanbul’daki okul bilişim sorumluları ve okullarda sandık sonuçlarını girecek arkadaşlarımızla bir toplantımız olacak. Orada da bundan sonraki süreci nasıl yürüteceğimizi konuşacağız.



TÜM USULSÜZLÜKLERİ TESPİT ETTİK

>>19 bin seçmene itiraz ettiniz ve bunun bir kısmı kabul edildi. Seçmen sayısıyla bu rakam arasında çok büyük bir fark var. Bunun nedeni nedir?

Tespit edebildiklerimiz demek doğru olmaz, biz İstanbul’daki tüm yığma ve taşıma seçmeni tespit ettik. Onun dışında sorunlu tek bir seçmen yok.

Elimizdeki veriler ve sahadan aldığımız direkt bilgilerle şunu söyleyebiliriz; iptal ettiremediğimiz diğer taşıma ve yığma seçmenler sonucu değiştiremeyecek. Bu kadar az sayıda seçmende bile usulsüzlük yapma girişiminde olanların korkularının ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün.

>>Sandık ve seçim güvenliği genellikle ıslak imzalı tutanaklarla sınırlı olarak algılanıyor ama konunun kapsamı elbette bununla sınırlı değil. Geniş manada geçmişe dönük özeleştirel bir süreç işlettiniz mi?

Eksiklerimiz elbette oldu. Olmadı demek doğru olmaz. 24 Haziran seçimlerinde bir özeleştiri vermemiz gerekirse, Adil Seçim Platformu’nun o gece çökmüş olası vahim bir durumdu. Ancak bu platformda yalnızca partimiz bulunmamasına rağmen tüm hata bize mal edildi. Yine de sorumluluk sadece bizde olmamasına rağmen bu konu özeleştiri verilmesi gereken bir konudur.

Onun dışında İstanbul özelinde kendi adıma çok fazla özeleştiri verecek bir şey göremiyorum. Çünkü CHP İstanbul İl Örgütü o gün gerçekten çok iyi çalıştı ve bütün ıslak imzalı tutanakları hızla elde ederek sonuçları görüp teyit etmemizi sağladı.

Öte yandan daha önceki seçim süreçlerine baktığımızda sandık başındaki görevlilerimizin eğitimlerinden tutun da kimin neye, ne şekilde itiraz edeceğine ya da nasıl davranacağına dair birçok bilinmezliğin olduğu tablolar ne yazık ki ortaya çıkmış. Biz bunları 24 Haziran’da aştık ve sorunları gidermek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

HER AYRINTI HAZIR

Bu kapsamda Sandık Başı El Kitapçığı’nı mart ayının başında hazırlayarak sorumlularımız ve görevlilerimize dağıtımını yaptık. Yaklaşık 10 gündür bu kitapçık bütün ilgililere ulaşmış durumda. Bu belki de daha önce görevlilerin eline iki gün önce ulaşırdı.

Bu kitapçığın içinde resmi işlemlere dair her tür soruya yanıtlanırken görevlilerimizin dinlenme molası sırasında yerine kimi bırakacaklarına dair ayrıntılara da yer verildi.

Daha önceki eksikliklerimiz görevli arkadaşlarımızın eğitimleriyle ilgiliydi. Bu dönem buna çok önceden başlayarak eksikliğimizi giderdik.

AKP GÖRÜŞMEDİ, MHP YANIT VERMEDİ

>>Yerel seçimlerde İstanbul’da, 24 Haziran’da olduğu gibi diğer siyasi partilerle bir koordinasyonunuz olacak mı? Buna dair bir mekanizma kuruldu mu?

Seçim güvenliği konusunda geçen hafta bütün siyasi il başkanlarına bir davet yolladım. Bu sadece birkaç partinin derdiymiş gibi AKP İl Başkanı Valilik’te zaten bir toplantı yapıldığını, ekstra bir görüşmeye gerek olmadığını söyledi. MHP ise hiç yanıt vermedi.

Saadet Partisi, İYİ Parti ve HDP’den ‘bu konuları görüşebiliriz’ diye bir cevap geldi.

Bu konuda biz her zaman, herkesle ve her kesimle diyaloğa açığız ama diyaloğa açık olmayan kimi partiler ne yazık ki var.

>>Yerel seçim yarışına dönersek; CHP’nin İstanbul genelinde oy durumu nedir şu anda? İlçelerde 14 belediye kazanmıştınız. Yeni kazanacağınız ilçeler öngörüyor musunuz?

Adı üzerinde, bu bir yerel seçim. Ancak iktidar nedense bu işi yerel seçimlerden çıkarıp genel seçim havasına büründürmek istiyor. Sanki ülkede beka sorunu varmış gibi bir hava yaratmaya çalışıyor.Seçimlerin çok olağanüstü bir havaya sokulması kabul edilebilir değil.Daha fazla kreş açmanın, kadınlara daha fazla hizmet vermenin neresi beka sorunudur?

Yerel seçimin özelliği şudur: Aday elbette bir siyasi mekanizmayla seçilir ama seçildiğinden itibaren yereldeki herkese eşit mesafede hizmet sunmak zorundadır. İstanbul maalesef son 15 yıldır bu anlayıştan yoksun. Yani seçilenlerin hizmetlerini ne yazık ki siyasi anlayışa göre sunduğu bir şekilde yönetiliyor.

Bu dönemde biz bunu kıracağız. Ekrem İmamoğlu bu bağlamda seçildiği andan itibaren İstanbul’da yaşayan 16 milyon yurttaşa eşit hizmet sunacak. İstanbul’un kaynaklarını ve kendi içinde yarattığı/ürettiği rantı İstanbullularla paylaşacak. Ekrem İmamoğlu o yüzden CHP’nin adayı.



İstanbul’da 31 Mart akşamı yerel seçimlerin bir tane bile kaybedeni olmayacak. Bu seçim, Ekrem İmamoğlu’na oy vermemiş olanların da kazanacağı bir seçim olacak.



EN AZ 4-5 BELEDİYE DAHA

Son yerel seçimlerde kazandığımız 14 belediyenin üzerine en az 4 ya da 5 belediye ekleyeceğimizi görüyoruz. AKP’nin kalesi olarak görülen ilçelerden de Ekrem İmamoğlu’na gelecek oy artışı bizim büyükşehir belediyesini kazanmamızı sağlayacak.

Her kesime çağrı yapan ve sürecin içine katan, kazanırken de kazandıktan sonra da hep birlikte olacağımız bir seçim kampanyası yürütüyoruz. Bunun sonucunda ‘İstanbul İttifakı’ diye tarif ettiğimiz İstanbul’da yaşamaktan mağdur olan, sorunlarını hisseden, hangi siyasi görüşten olursa olsun her kesimin oyuna talibiz. Bugüne kadar iktidar partisinin yerelde ve genelde uyguladığı politikalardan mağdur olan toplumsal muhalefetin tüm renklerinin desteğini de alacağımıza inanıyoruz. Çünkü bunu tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Okullardan koordinasyon merkezine uzanan seçim güvenliği ağı

>>Tabloyu toparlarsak sandık ve seçim güvenliğine dair aşağıdan yukarı planlamanızı ayrıntılandırılandırabilir miyiz?

İstanbul’da Seçim ve Sandık Güvenliği Merkezi’mizde 7 kişiden oluşan bir komisyonla seçimi izleyeceğiz.

Onun dışında bütün okullarımızda her sandıkta bir asil ve bir yedek sandık sorumlumuz bulunacak.

Bütün sandıklarda en az iki tane müşahidimiz mevcut. Her okulda bir kat sorumlumuz ve genel okul sorumlularımız belirlenmiş durumda.

İstanbul’daki 1919 okulun tamamında sorumlu avukatlarımız belirlendi, birbirleriyle ilişkilendirmeleri yapıldı.

Yine her okulda sandık sonuçlarını alacak arkadaşlarımız ve ilçelerde kuracağımız sandık sonuçlarını girme biriminde sorumlu olacak arkadaşlarımız belirlenmiş durumda. 39 ilçede 801 tane bilgisayar ekranıyla sonuçlar girilecek ve takip edilecek.

Bütün toplanan veriler, seçim günü Seçim ve Sandık Güvenliği Merkezi’mize iletilecek ve bizler 50 ekrandan sandık sonuçlarını takip edeceğiz.

Seçim ve Sandık Güvenliği Merkezi’mizde 60 tane aracımız sadece o gün ilçelerde çıkan sorunlara anında müdahale etmek için hazır olacak.

Ayrıca büyükşehir adayımızın sonuçlarını da takip etmek için tüm bunların dışında, İstanbul Gönüllüleri aracılığıyla yeni bir telefon aplikasyonu yaptırdık. İBB adayımız Ekrem İmamoğlu’nun sonuçlarını bir de buradan ayrıca takip edeceğiz. Yani iki yerde büyükşehir adayımızın sonuçları alacağız ve bunları an be an kamuoyuyla paylaşacağız.

>>Sandık ve seçim güvenliğine dair bu çalışmalar toplamda kaç kişiyi kapsıyor?

İstanbul’da seçim ve sandık güvenliği için 200 bin kişi ile sandıkların başında olacağız.

İstanbul’da bu mekanizmayı hiç hata vermeyecek biçimde kurduk. 24 Haziran’da da bunun pratiğini kısmen yaptık. Orada da eksiklerimize rağmen bütün Türkiye’yi kastederek söylüyorum, İstanbul iyi bir sınav verdi.

İl ve ilçeler için 80 anket

>>Şu ana kadar kaç anket yaptırdınız? Takribi bir sayınız var mı?

Bugünlerde moda oldu, AKP’liler araştırmalara inanmadıklarını söylüyor. Elbette kendi araştırmalarına dahi çıkan sonuçları görünce ‘inanmıyoruz’ demeleri anlaşılır. Bizim yaptırdığımız araştırmalarda -ki sıklıkla yaptırıyoruz- sahada gördüğümüz olumlu izlenimin yansımaları mevcut.

İstanbul’da büyükşehirle ilgili aday belirlenmesi aşamasında 3 kez büyükşehir anketi yaptırmıştık. Ayrıca 39 ilçede de o ilçelerin durumlarını, seçmen dağılımlarını, yapısını ve sorunlarını belirlemek anlamında ayrı ayrı kamuoyu araştırmaları yaptırmıştık. Adaylarımız belirlendikten sonra da bu anketleri sürdürdük. Büyükşehir ve ilçeler bazında 80 civarında kamuyu araştırması yaptırdık.