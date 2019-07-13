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13.07.2019
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İstanbul’da 4 liseden biri imam hatip

İstanbul’da bulunan 801 lisenin yüzde 24.5’i imam hatip. 4 ilçede Anadolu liseli bulunmuyor ve Fen lisesi sadece 12 tane. 2017-2018 eğitim öğretim ylında Anadolu lisesi 118 azalırken imam hatipler 153 arttı

Mustafa Kömüş Mustafa Kömüş

Önder İmam Hatipliler Derneği’nin, imam hatiplerle ilgili değerlendirme toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, “Çok fazla imam hatip var” algısının doğru olmadığını savundu. Yılmaz, bu oranın yüzde 13,57’ye yükseldiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre ise 2017-2018 eğitim öğretim yılında Anadolu lisesi sayısı yurt genelinde 118 azalırken imam hatip lisesi sayısı ise 153 arttı.

İstanbul’da ise imam hatip liselerinin oranı artışı ortaya koydu. İstanbul’da bulunan 801 lisenin yüzde 24.5’i imam hatip. İl genelinde toplam 197 imam hatip lisesi bulunuyor. Bu liselerin 70’i nitelikli okul listesine girdi. Anadolu lisesi sayısı ise 260. Anadolu liselerinin 72’si sınavla bu yıl öğrenci alacak. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısı 261 iken bu okullardan 115’i bu yıl sınavla öğrenci alımı yapacak.

Sınavla öğrenci alan liseler

Ortaöğretim Kurumları tercihleri için dün sona erdi. İstanbul’da 4 ilçede sınavla öğrenci alan Anadolu lisesi bulunmazken il genelinde de sayıları oldukça düşük. Sınavla girecek okullarda başı imam hatiplerle birlikte veliler tarafından az talep gören meslek liseleri çekiyor. Sınavla öğrenci alan meslek lisesinin en çok bulunduğu ilçe ise Pendik. Pendik’te 8 mesleki ve teknik lise sınavla öğrenci alıyor. Bahçelievler, Küçükcekmece ve Üsküdar’da ise 7’şer tane sınavla öğrenci alan meslek lisesi bulunuyor.

İmam hatip her yerde

Velilerin en az tercih ettiği ve iktidarın sürekli teşvik ettiği imam hatiplerde sınavla öğrenci alan okulların sayısı 70. İstanbul’da sınavla öğrenci alan imam hatip sadece Çatalca’da bulunmuyor. En çok imam hatip bulunan ilçeler arasında laik kesimin oldukça yoğun yaşadığı Kadıköy’ün bulunması da dikkat çekti. Kadıköy, Pendik ve Üsküdar’da 6’şar imam hatip sınavla öğrenci alıyor.

4 ilçede Anadolu lisesi yok

Velilerin en çok tercih ettiği liselerden olan Anadolu liselerinin sayısı ise neredeyse imam hatiplerle aynı. İstanbul’da sınavla öğrenci alan 72 Anadolu lisesi bulunuyor. Öte yandan Çekmeköy, Esenler, Sancaktepe ve Şile’de ise hiçbir Anadolu lisesi sınavla öğrenci almıyor.

Sadece 12 fen lisesi var

Velilerin ve öğrencilerin en çok tercih ettiği fen lisesi sayısı ise oldukça düşük. İstanbul’da sınavla öğrenci alan fen lisesi sayısı yalnızca 12. 39 ilçenin 28’inde hiç fen lisesi yok. Fen lisesi yalnızca Bağcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Silivri, Şile ve Üsküdar’da bulunuyor.

Bu liseler dışında İstanbul’da 3 sosyal bilimler lisesi ve iki çok programlı lise de sınavla öğrenci alıyor.

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