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02.04.2019
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İstanbul’da 6 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılacak

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AKP İstanbul İl başkanlığı, İstanbul’da 39 ilçenin resmi olmayan sonuçlarına itiraz edilmişti. AKP’nin itirazları İlçe Seçim Kurulları tarafından kabul edildi.

Fatih, Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca İlçe Seçim Kurulu geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Beykoz’da 5 bin 352, Fatih’te 7 bin 354, Çekmeköy’de 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

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AKP Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı’nin itiraz dilekçesinin kabulüne karar veren İlçe Seçim Kurulu, itiraza konu olan İBB Başkanlığı sandık kurulu tutanakları ile sayım döküm cetvellerinin ve SEÇSİS’e girişlerinin kontrolünün de aynı anda yapılması için 3 Nisan saat 09.00’da Çekmeköy Seçim Müdürlüğü’nde toplanılmasına hükmetti.

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