25.1 C
Istanbul
03.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İstanbul'da Arapça tabelalara denetim

İstanbul’da Arapça tabelalara denetim

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA/Arşiv

İstanbul’da Arapça iş yeri tabelalarının Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması çalışması kapsamında, 15 günde 730 iş yerinin denetlendiği bildirildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Arapça iş yeri tabelalarının, mevzuat ve yetkili merci kararları doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması konusundaki çalışmaların 15 Haziran 2019 tarihinde başlatıldığı anımsatıldı.

Valiliğin koordinesi ve desteğiyle İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediyeler eliyle yürütülen çalışma, pilot bölge olarak Fatih, Zeytinburnu ve Bayrampaşa’da devam ediyor.

Açıklamada, 15 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde tabelası ilgili mevzuat ve yetkili merci kararına uygun olmayan 730 iş yerinin ziyaret edildiği, iş yeri sahiplerinin, tabela içeriğinin en az yüzde 75’lik kısmının Türkçe, yüzde 25’lik kısmının Arapça olmak üzere düzenlenmesi hususunda makul süre verilerek ikaz edildiği belirtildi.

İlginizi çekebilir:  Köprüdeki çalışma İstanbul'u kilitlemeye devam ediyor

“Zeytinburnu ilçemizde yapılan denetimler sonucunda standartlara uygun olmayan 98, Bayrampaşa ilçemizde 38 işletme tespit edilmiş olup, bu iş yeri tabelalarının mevzuata uyumunun sağlanması için çalışmalar devam etmektedir.” ifadesinin yer aldığı açıklamada, Fatih Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından Kentsel Tasarım Projesi kapsamında cephe ve tabela modelleme çalışması başlatıldığı, tabelaların ilan ve reklam standartlarına uygun hale getirilmesi için ziyaret, uyarı ve bilgilendirmelere devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

“Bakanlığımızın bu minvalde vermiş olduğu talimatları gereğince, valiliğimiz koordinasyonunda iş yeri tabelalarının ilan ve reklam standartlarına uygunluğu, görevlendirilen kurumlar, 39 ilçe kaymakamlığımız ve belediyelerimiz ekipleri tarafından sürekli olarak denetlenecek, standartlara uygun olmayan tabelaların uygun hale getirilmesi sağlanacaktır. Yetkili denetim mercilerinin ikaz ve bilgilendirmeleri sonrasında tabelasını hızla standartlara uygun hale getiren iş yeri sahiplerine özellikle teşekkür ediyor; ziyaret, bilgilendirme, makul süre verilerek ikaz edilmelerine rağmen ilan ve reklam standartlarına uygun olmayan tabela kullanan iş yeri sahiplerine gerekli yasal müeyyidelerin uygulanacağını üzülerek bildiriyoruz.”

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,118AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İmamoğlu Halk TV’de

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk TV canlı yayınında konuşuyor. İmamoğlu...
Devamını Oku

Cemil Bayık, Washington Post’a makale yazdı

birgun.net -
Cemil Bayık, Washington Post gazetesine makale yazdı. Bayık, yazısında "Uzun süredir devam...
Devamını Oku

Athena’dan İmamoğlu’na ziyaret

birgun.net -
Athena grubunun kurucuları Gökhan ve Hakan Özoğuz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem...
Devamını Oku

Kadını darp eden erkeğe mahkeme kıyağı

HABER MERKEZİ -
Geçen sene Giresun'un Gazi Caddesi'nde takip ettiği Yeliz Unutkan'ı kafasını kepenklere vurmak...
Devamını Oku

Meteoroloji’den sıcaklık uyarısı

birgun.net -
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.
Devamını Oku

Doç. Dr. Erkut Tutkun: Spor yaparsanız, bilin ki erken öleceksiniz

birgun.net -
Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr Erkut Tutkun, ağır spor yapanların...
Devamını Oku

AKP İlçe Başkanı istifa etti: İşlerim yoğun

birgun.net -
31 Mart seçimi sürecinde AKP Bergama İlçe Başkanı olan Güven Yakar istifa...
Devamını Oku

Tokat’ta orman yangınında 30 dekarlık alan zarar gördü

birgun.net -
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 30 dekarlık alan zarar gördü.
Devamını Oku

Kurusıkı tabancayla oynayan çocuk başından yaralandı

birgun.net -
İzmir'in Kiraz ilçesinde, evdeki kurusıkı tabancayla oynayan 5 yaşındaki Yağmur Subay başından...
Devamını Oku

Halk otobüsünün fren balataları yandı

birgun.net -
Antalya’da fren balataları yanan halk otobüsünde korku dolu anlar yaşandı. Lastiklere sıçrayan alevleri fark...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi