10.3 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa GÜNCEL Beykoz, Fatih ve Çekmeköy'de oylar yeniden sayılacak

Beykoz, Fatih ve Çekmeköy’de oylar yeniden sayılacak

birgun.net birgun.net

İstanbul’da Beykoz İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi. Beykoz’un ardından Fatih ve Çekmeköy’de de oyların yeniden sayılacağı açıklandı.

AKP’nin İstanbul’da İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itirazların kabul edilmesi nedeniyle Beykoz, Fatih, Çekmeköy semtlerindeki geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılması yönünde karar verildi.

Yerel seçimleri sonucunda sandıklardan Beykoz’da 5 bin 352, Çekmeköy’de ise 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

Seçim kanununa göre itiraz halinde, geçersiz oyların yeniden sayılması için sandık kurulu üyelerinden en az birinin “geçersiz sayılma kararına” yazılı olarak muhalefet şerhi koyması gerekiyor.

- Reklam -

SON HABERLER

Üsküdar ilçe seçim kurulu önünde kavga

birgun.net -
Üsküdar'da ilçe seçim kurulu önünde bekleyenler arasında kavga çıktı, polis havaya ateş...
Devamını Oku

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: 39 ilçenin 22’sinde maddi hata tespit ettik

birgun.net -
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 22 ilçede seçim sonuçlarını belirterek, “Bizim...
Devamını Oku

Beykoz, Fatih ve Çekmeköy’de oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
İstanbul'da Beykoz İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden...
Devamını Oku

Halk, Ekrem İmamoğlu’ndan ne bekliyor?

birgun.net -
Türkiye'nin uzun zamandır sonuçlarını merakla beklediği 31 Mart yerel seçim süreci sona...
Devamını Oku

İnce: ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ Sayın Erdoğan

birgun.net -
24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu, CHP Genel Merkezi önünde halkla buluştu

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel...
Devamını Oku

Bahçeli yeni sistem arayışında: Büyükşehir’i seçelim, ilçeleri o belirlesin

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere...
Devamını Oku

AKP Ardahan’da seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
AKP Ardahan'da da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.
Devamını Oku

Alaşehir, 71 yıl sonra CHP’ye geçti

birgun.net -
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Millet İttifakı...
Devamını Oku

Alper Taş’tan teşekkür ziyaretleri

birgun.net -
31 Mart seçimlerinde AKP’nin adayı karşısında az bir farkla kaybeden CHP Beyoğlu...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi