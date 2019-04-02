Beykoz, Fatih ve Çekmeköy’de oylar yeniden sayılacak

İstanbul’da Beykoz İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verdi. Beykoz’un ardından Fatih ve Çekmeköy’de de oyların yeniden sayılacağı açıklandı.

AKP’nin İstanbul’da İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itirazların kabul edilmesi nedeniyle Beykoz, Fatih, Çekmeköy semtlerindeki geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılması yönünde karar verildi.

Yerel seçimleri sonucunda sandıklardan Beykoz’da 5 bin 352, Çekmeköy’de ise 5 bin 684 geçersiz oy vardı.

Seçim kanununa göre itiraz halinde, geçersiz oyların yeniden sayılması için sandık kurulu üyelerinden en az birinin “geçersiz sayılma kararına” yazılı olarak muhalefet şerhi koyması gerekiyor.