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16.06.2019
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İstanbul’da bir hastane karantinaya alındı

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Sultangazi’deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.

Afgan uyruklu bir çocuğun yapılan kontrollerinde ‘tüberküloz’ hastası olduğu tespit edildi. Hava yoluyla bulaşan bir akciğer hastalığı olan tüberküloz nedeniyle hastanede bir takım önlemler alınırken, önlemler kapsamında Çocuk Acil servisinin ‘kırmızı alan’ olarak adlandırılan bölümü karantinaya alındı.

Çocuk Acil servisinin diğer bölümlerinde hastalara hizmet verilmeye devam edilirken, hastane personelinin ağız maskesi takarak çalışmaya devam ettiği görüldü.

Kaynak:DHA

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