İstanbul’da birleşik 1 Mayıs çağrısı

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’e bağlı sendikaların şubelerinin içerisinde yer aldığı İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi, İstanbul’da birleşik ve yaygın 1 Mayıs kutlanması için çağrı yaptı.

İlginizi çekebilir: HDP’den AKP’ye açlık grevi için sorumluluk çağrısı

Platform Dönem Sözcüsü ve Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir imzasıyla yayımlanan açıklamada, işçi sınıfının karşı karşıya olduğu sorunların çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekilerek, “Bu sorunlar ayrışmayı değil, birlikte hareket etmeyi dayatıyor. Ne yazık ki bir süredir konfederasyonlar ayrı ayrı merkezi mitingler düzenliyor ve bu tutumla işçi sınıfının gücü, birliği bölünüyor. Bizler İstanbul 1 Mayıs’ının bölünmeden uzak, güçlü bir şekilde kutlanması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dendi.