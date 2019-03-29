7.6 C
Istanbul
29.03.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI İstanbul’da birleşik 1 Mayıs çağrısı

İstanbul’da birleşik 1 Mayıs çağrısı

birgun.net birgun.net

Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’e bağlı sendikaların şubelerinin içerisinde yer aldığı İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu Girişimi, İstanbul’da birleşik ve yaygın 1 Mayıs kutlanması için çağrı yaptı.

İlginizi çekebilir:  HDP’den AKP’ye açlık grevi için sorumluluk çağrısı

Platform Dönem Sözcüsü ve Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir imzasıyla yayımlanan açıklamada, işçi sınıfının karşı karşıya olduğu sorunların çığ gibi büyüdüğüne dikkat çekilerek, “Bu sorunlar ayrışmayı değil, birlikte hareket etmeyi dayatıyor. Ne yazık ki bir süredir konfederasyonlar ayrı ayrı merkezi mitingler düzenliyor ve bu tutumla işçi sınıfının gücü, birliği bölünüyor. Bizler İstanbul 1 Mayıs’ının bölünmeden uzak, güçlü bir şekilde kutlanması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dendi.

- Reklam -

SON HABERLER

İstanbul’da birleşik 1 Mayıs çağrısı

birgun.net -
Türk-İş, DİSK ve Hak-İş’e bağlı sendikaların şubelerinin içerisinde yer aldığı İstanbul İşçi...
Devamını Oku

Dört soruda dövizde ne yaşandı

HAYRİ KOZANOĞLU -
1- Londra’da ne oldu? 22 Mart Cuma günü...
Devamını Oku

Rol arkadaşına bardak fırlatan Can Yaman’a ceza

birgun.net -
İki yıl önce sette rol arkadaşı Selen Soyder'e bardak fırlatıp hakaret eden...
Devamını Oku

İŞKUR AKP’nin seçim ofisi gibi

BİRGÜN İZMİR -
DİSK Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu ve TMMOB İzmir İl...
Devamını Oku

Tehdidin sebebi kötü tablo

birgun.net -
POLİTİKA SERVİSİ AKP, yerel seçim sürecinin başından itibaren...
Devamını Oku

Korkuya karşı güveni örgütlemek

İLHAN CİHANER -
Bir kez daha sandık kuruluyor. İktidar bloğu tükenmiş ve gelecek üretme kapasitesini...
Devamını Oku

Kanal D ‘uydurma günü’ gerçek sanıp haber yaptı

birgun.net -
Son günlerde iktidara yakın haberleriyle gündeme gelen, Buket Aydın’ın sunduğu Kanal D...
Devamını Oku

Ax de vaji vaji*

HÜSEYİN AYGÜN -
Ta Kabil ile Habil’den beri, kardeşlik en kutsal bağdır. İnsan kardeşliği, halkların...
Devamını Oku

MEB’in ‘gözbebeğini’ kriz vurdu: Mesleki eğitim öğrencilerine staj ödeneği ayrılmadı

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN -
Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz, mesleki ve teknik eğitimi de olumsuz etkiledi....
Devamını Oku

İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri

birgun.net -
Olumsuz hava koşulları ve rüzgar deniz ulaşımını etkiledi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi