İstanbul’da hava sıcaklığı 40 dereceyi gördü

İstanbul’da termometreler öğlen saatlerinde 40 dereceyi gösterdi.

İHA’nın haberine göre, vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları da belediye çalışanının çiçek sulamak için açtığı hortumun altında yüzüne ve başına su dökerek serinlemeye çalıştı. Taksim Meydanı’nda sıcaktan bunalan turistler ise şemsiyeyle dolaşarak güneşten korunmaya çalıştı.

İstanbul’da öğlen saatlerinde 40 dereceyi bulan sıcaklık yalnızca insanları etkilemedi. Sıcaktan bunalan hayvanların imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar sıcaktan bunalan kedi ve köpeklerin içebilmeleri için önlerine su bıraktı.