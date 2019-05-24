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24.05.2019
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İstanbul’da iş cinayeti: Atık kağıt işçisi çocuk plastik öğütme makinesine düştü

İstanbul'da atık kağıt işçiliği yapan çocuk işçi plastik öğütme makinesine düşerek hayatını kaybetti.

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İstanbul Ümraniye’de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki çocuk işçi hayatını kaybetti.

Esenkent Mahallesi bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş isimli çocuk işçi pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek içine düştü.

Karakuş’un makinenin içine düştüğünü gören işçiler makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karakuş, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkarıldı.

İlk müdahalesi burada yapılan Karakuş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakuş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karakuş’un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Urfa’ya gönderildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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