İstanbul’da itiraz edenler Muş’ta üstünü örtüyor

HDP’nin bir dizi usulsüzlükler yapıldığı gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz ettiği Muş’ta, bu sefer de toplantı ve basın açıklaması yasaklandı. Muş Valiliği’nin kararına göre, ildeki toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamaları 15 gün süreyle yasaklandı.

HDP tarafından Muş Belediye Başkanlığı’na aday gösterilen ve AKP’li rakibine karşı yüzde 33.49 oranında oy alarak seçimi kaybeden Sırrı Sakık, Valilik kararına tepki gösterdi. BirGün’e konuşan Sakık, “Oylarımız başka partilere yazılmış, 103 usülsüzlük tespit ettik. Hukuki olarak gerekeni yapacağız” dedi.

“Muş seçimlerinde halkın iradesine ipotek konuldu” diyen Sakık, yaşananları şöyle aktardı: “Bölgede zaten olağan üstü bir hal uygulaması var. Bu yetmiyor bir de 15 günlük toplantı yürüyüş ve basın açıklaması yasağı geldi. Bu durum iktidarın yaşadığı rahatsızlığın göstergesidir. Halk, bu belediyeyi aldığımızı biliyor ve inanıyor. İnanmasak böyle bir şeye girişmeyiz. Oylarımızın diğer partilere yazıldığına yönelik 5 ayrı itirazımız oldu. Sabahlara kadar seferberlik ilan ederek çalıştık. 103 sandıkta usulsüzlük tespit ettik. 119 oyumuz mesela Vatan Parti’sine AKP’ye, DSP’ye yazıldı.”

Sırrı Sakık, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Kendileri kaybedince itiraz ediyorlar ama Muş’ta, bölgede şaibeli seçime rağmen kazandıklarını duyurdular. Her yere ‘teşekkürler Muş’ pankartı asmışlar, Vali gidip başkan adayını tebrik ediyor. Bunun adı seçim falan değil, bir halkın iradesine ipotek koymaktır.”

HAKSIZ SEÇİM

Seçimin haksız bir seçim olduğunu söyleyen Sakık, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu halkın iradesi bu sonuç değil. Gelin yeniden sayalım diyoruz, 2 bin 500 oyumuz geçersiz sayıldı. Elimizdeki doneler çok net, bunun adı demokrasi olamaz. Bütün olumsuzluklara rağmen umudumuzu büyütmek istiyoruz. Seçim Kurulu’na başvurumuz var. Hukuki boyutunu hepsini değerlendireceğiz.”

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Öte yandan Muş seçimlerindeki şaibe iddiası, sosyal medyada da gündem oldu. Karara tepki gösteren yurttaşlar, Twitter’dan #MuştaOylarSayılsın etikinetine yazarak, tepkisini dile getirdi.