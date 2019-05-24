İstanbul’da kadın cinayeti: Televizyonu son ses açıp eşini öldüren katil kaçtı

İstanbul Şehremini’de dün gece sabaha karşı bir kadın cinayeti yaşandı. 45 yaşındaki Özlem Bağdemir, boşandığı ama çocuklarının ısrarı sebebiyle birlikte yaşadığı eski eşi Tuncay Tezcan tarafından boğularak öldürüldü.

Kızına ‘anneni öldüreceğim’ demiş

BirGün’e konuşan Özlem Bağdemir’in annesi Semra Bağdemir, kızının sürekli olarak eski eşi tarafından ölüm tehditleri aldığını söyledi. Anne Bağdemir “Kızıma baskı yapıyordu, psikolojik şiddet uyguluyordu. Kızım mutsuz ve huzursuzdu. Torunuma ‘anneni öldüreceğim’ diyormuş. Kızımı da sürekli tehdit ediyormuş ” diye konuştu.

Katil Tuncay Tezcan’ın olaydan sonra kaçtığı, polis tarafından arama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.