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25.05.2019
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İstanbul’da kaza: 1 polis hayatını kaybetti

İstanbul'da yoğun sağanak yağış nedeniyle kaza yapan motosiklet sürücüsü iki polisten biri hayatını kaybetti.

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İstanbul’un Eyüp ilçesinde yunus polisleri sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis de yaralandı.

Kaza, Ayvansaray Caddesi’nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli polis Uğurcan Aslanpay ve polis Mustafa Kartal motosikletle seyir halindeyken sağanak yağış başladı.

Motosiklet sürücüsü Uğurcan Aslanpay, sağanak yağıştan dolayı motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan iki polis memuru sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Mustafa Kartal (25), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı kazada yaralanan polis memuru Uğurcan Aslanpay’ın tedavisi Eyüp Devlet Hastanesinde devam ederken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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