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20.06.2019
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İstanbul’da meslek odalarından ortak çağrı: 23 Haziran’ı kentimiz için şenlik gününe dönüştürelim

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İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonları 23 Haziran açıklaması yayımladı.

Koordinasyon tarafından yapılan açıklamada 31 Mart seçimlerinde oy kullanan, kullanmayan herkes oy kullanmaya ve sandığa sahip çıkmaya davet edildi.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

KENTİMİZ İÇİN, ÜLKEMİZ İÇİN, GELECEĞİMİZ İÇİN!

İstanbul’da yaşayan yurttaşlar olarak 23 Haziran 2019, bu Pazar günü bir kez daha sandığa gideceğiz.

Aslında, daha iki ay bile olmadı, 31 Mart günü de sandığa gitmiş, oylarımızı kullanmıştık. Ne var ki, aynı zarfa koyduğumuz dört oydan üçünü geçerli, birini geçersiz kabul eden Yüksek Seçim Kurulu (YSK) “gerekçesiz bir gerekçe”yle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verdi.

Bugün artık 23 Haziran’da yapılacak seçim sadece bir belediye başkanı seçimi olmaktan çıkmış, “Adalet, Demokrasi ve Vicdan” kavramlarını içeren bir seçime dönüşmüştür.

Demokratik rejimlerde oy kullanmak ve yöneticileri seçmek her vatandaşın hem hakkı hem de bir yurttaşlık görevidir.  Zaten seçimlerde belli bir yüzdenin oy verme zorunluluğu olmadığı için, oy kullanmamak gibi bir tutum anlamlı olmamaktadır. 18 milyonluk bir şehirde oy vermenin minimal etkisi olacak düşüncesinin karşıtı olarak tek bir oy bile pozitif bir katkıdır ve önemlidir.

Bu Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını bir kez daha seçmenin yanı sıra bütün demokrasilerin temeli olan oy verme, seçme ve yöneticilerimizi belirleme hakkımız için oy kullanacağız. Ülke tarihinin demokrasimiz adına en karanlık dönemlerinden birini yaşadığımız bugünlerde sandığa gidip oy kullanarak aynı zamanda ülkemize, geleceğimize, gelecek güzel günlere olan inancımıza sahip çıkacağız ve 31 Mart’ta ortaya koyduğumuz seçmen irademizi YSK marifetiyle haksız, hukuksuz bir şekilde gasp edilmesine karşı gereken cevabı vermiş olacağız.

Bizler, İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonunu oluşturan avukatlar, mimar-mühendis-şehir plancıları, doktorlar, eczacılar, diş hekimleri, veteriner hekimler ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin meslek örgütleri olarak sesleniyoruz:

31 Mart seçimlerinde oy kullan(a)mayanlar da dahil olmak üzere bütün üyelerimizi, bütün meslektaşlarımızı eşleri, dostları, arkadaşları, komşularıyla birlikte 23 Haziran günü sandığa giderek oy kullanmaya ve sandıklar açıldığında oylarına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Gelin, el ele verelim; 24 Haziran Pazartesi gününü kentimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için bir büyük şenlik gününe dönüştürelim.

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