İstanbul’da Newroz coşkusu

İstanbul’da Newroz kutlamalarının adresi Bakırköy Pazar alanı oldu. “Mutlaka kazanacağız, tecridi kıracağız” sloganıyla düzenlenen Newroz kutlamasına binlerce yurttaş katıldı.

Etkinlikte Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu ve bir Barış Annesi konuşma yaptı.

Sahnenin kurulduğu platforma, “Newroz pîroz be”, “Ülkede demokrasi, Ortadoğu’da barış”, “Şimdi devrim zamanı” pankartları asılırken, alan çok sayıda sarı kırmızı yeşil bayraklarla süslendi.

Buluşmada Newroz ateşi, açlık grevindeki tutukluların aileleri tarafından yakıldı.

Polis ekipleri, gelenleri üst aramasından sonra alana aldı.

“YA ÖZGÜRLÜK YA ÖZGÜRLÜK”

Newroz Tertip Koordinasyonu adına hazırlanan ortak metni Pınar Türk okudu. Türk, doğanın rant alanına açıldığı, krizin faturasının emekçilere ödetildiğini ifade etti. Türk, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“Tecritin kalkması için kendilerini feda eden arkadaşlarımızın cenazelerini bizden kaçırıyorlar. Bütün saldırılarına rağmen ezilen halklarımız burada. Beka sorunundan bahsediyorlar gerçek olan beka sorunu faşizmin bekasıdır. Tecride karşı başlatılan mücadeleyi hep birlikte büyütüp faşizmin kara perdesini yıkacağız. Bizlere düşen bedenini açlığa yatıranların mesajını kitleselleştirmektir. Ya özgürlük, ya özgürlük.”

‘ZAFER DİRENENLERİNDİR’

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da etkinlik alanında bir konuşma gerçekleştirdi. Newroz’u kutlayarak sözlerine başlayan Buldan’a alandakiler sloganlar ve alkışlarla eşlik etti. Buldan’ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi.

Buldan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Merhaba İstanbul, merhaba gençler, kadınlar, hoş geldiniz. Sevgili halkımız Newroz pîroz be” diyen Buldan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle: “Yaşar Kemal ne demiş? Bir bahçede hep aynı çiçek olmaz. Hep aynı çiçek olursa hiç güzel olmaz. O bahçede tüm renkleri ve farklı kokularıyla çiçekler kalsın.

İşte İstanbul farklı renk, kimlik ve sesiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, Türküyle, Kürdüyle bu meydanda bir arada. Hepiniz baş göz üstüne geldiniz. Halay ve horonlarımız bugün bir arada. Sizlere Amed’den binlerce selam getirdim. Sizlere Leyla Güven’den selam getirdim. Bugün cezaevlerinde olan tüm yoldaşlarımızın selamını getirdim. Newroz halkların özgürlük ve barışı paylaştığı ve haykırdığı bir gündür.

Bu irade Amed Newroz’unda açığa çıktı. Tam da şimdi zamanı olduğu gibi haykırdılar. 1 Kasım ve 24 Haziran’da olduğu gibi 31 Mart’ta kendisini bir kez daha gösterecek. Milyonlara söz veriyorum. Berkinlerin, Kemal Korkutların hayalindeki özgürlük ülkesini faşizme inat hep birlikte yaratacağız. Bizler kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya, nefret değil sevgiye, esarete değil özgürlük ve bu ülkede yaratılmak istenen faşizme karşı 31 Mart tarihinde sandıklara giderken geleceğimiz için mutlaka özgür bir Türkiye’de yaşayacağımızı ispat edeceğiz.

Tarih boyunca zafer hep direnenlerin olmuştur. Mazlumun ahı indirir şahı. Ezilenler olarak, bu ülkede her gün öldürülen kadınlar olarak, toprağın altına düşen gençler olarak geleceğimiz için mutlaka ama mutlaka 31 Mart tarihinde büyük bir ders vereceğiz.

HALKIMIZIN DERSİYLE KARŞILAŞACAKLAR

Leyla Güven 137 gündür açlık grevinde. Bu ülkede barışın demokrasinin adaletin ve hukukun bir arada yaşamanın temel gerekçesi tecridin kaldırılması için bedenini açlık grevine yatırmış olan Leyla Güven ve tüm arkadaşlarımıza selam olsun. 3 gündür iki ayrı cezaevinde kadın tutuklular yaşamlarına son verdiler. Dün Ayten Beçet, bugün Oltu Cezaevi’nde Zehra Sağlam yaşamlarına son verdiler.

Ve bugün bize ‘dinsiz imansız’ diyenler bu her iki kadının cenazesinin gömülmesine müsaade etmediler. Cenazeler kaçırılarak gece yarısı toprağa verildi. Dini siyasetlerine alet edenler insanların gömülmelerini bile engellediler. HDP’ye ‘dinsiz, imansız, terörist’ diyorlar. Biz ne dini, ne imanı, ne Kuran’ı ne de ettiğimiz duaları Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrenmedik. Dini asla siyasete alet etmedik ve dini AKP’den öğrenmedik. Ellerinde olan tek malzeme HDP. HDP’ye saldırmaktan başka ellerinden tek bir şey olmayan AKP, 31 Mart’ta halkımızın dersiyle karşılaşacaklar.

HALKIMIZ KAYYUMLARIN BİLETİNİ KESMİŞ

Buraya Amed’in yanı sıra Hakkari ve Şırnak’tan selamlar getirdim. Her yerde aynı coşku, moral var. Oralarda halkımız kayyumların biletini kesmiş ve Ankara’ya göndermiş. Buralara gelmenize gerek yok. Batıya gidin ve faşizme asla geçit vermeyin. Bunu da İstanbul’da yaparsınız dediler. İstanbul’da kazanan Türkiye’de kaybeder. Büyükşehirde aday çıkarmayarak halkımızın talepleri doğrultusunda demokratik güç birliğinin kazanmasını istedik.

Kime oy vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Demokrasi güçlerinin nasıl desteklenmesi gerektiğini biliyorsunuz. Siyasi rant elde edenler, ormanları yok edip İstanbul’un ciğerini yok edenler, bu kente ihanet edenler HDP’nin oylarıyla gerekli cevabı alacaklar. Seçimin kaderini belirleyecek kilit bir partiyiz. Size isim vermiyorum, parti adı vermiyorum. Demokratik güç birliği diyorum. ‘Memleket işi gönül işi’ diyorlar ama onların gönlü çarpma çırpma işidir. En iyi yaptıkları iş budur. Bunu gönülden yapıyorlar sadece. Ders verme zamanı değil diyorlar ya oysa tam da ders verme zamanıdır. Faşizme kayyuma ders verme zamanıdır.

NEWROZ’UN RUHUYLA SANDIKLARA

Bugün buraya hangi coşku ve ruhla geldiyseniz 31 Mart tarihinde de Newroz’un ruhuyla sandıklara gitmeniz çok önemlidir. Bir oy barışa, demokrasi, adalete ve Selahattin Demirtaş’a gider. O bir oy açlık grevlerindeki yoldaşlarımıza gider. Ancak su uyur, AKP uyumaz. Yalan ve talanlarıyla bu ülkeyi yönetenler bu oyuna yine başvuracaklardır. Sandıkları koruma ve insanlarımızı oylarını kullanmak için göreviniz olmalıdır. Böyle bir fırsatı heba edersek bundan sonraki dönemin daha karanlık olacağına kuşkunuz olmasın. Bizler barıştan, adaletten, hukuktan yana olanlar 31 Mart’ta büyük başarı ve zaferin elde edilmesine katkı sunabiliriz. İstanbul’da yaşayan halkımıza yürekten inanıyor ve güveniyorum.

31 MART’TA DERS VERECEĞİZ

Şu an 5 kilometre ilerimizde iki parti miting yapıyor. Onlara sandıklarda çıkacak sonuçlar neticesinde ‘İki kanka bir arkadaş bir araya gelecek, bana her şey HDP’yi hatırlatıyor’ şarkısını söyleyeceğiz. Her yerde HDP’nin bayrakları dalgalanacak. Onlara inat bunu başaracağız. Bizi yok sayanlara bugün tecridin karşısında bedenini ölme yatıran arkadaşlarımıza sessiz kalanlara ders vereceğiz. Tecrit bir insanlık suçudur ve mutlaka kalkmalıdır. Sayın Öcalan bu ülkenin barışına her zaman katkı sundu. Tecridi kaldırmamak barıştan mahrum olmak demektir. Arkadaşlarımızı yaşatmak boynumuzun borcudur. Leyla Güven ve tüm arkadaşlarımız yaşayacak. Barışa giden yol 31 Mart’tan geçecek. Bu ülkede tüm halklar, barış isteyen herkes 31 Mart tarihinde kol kola halay çekecek. Allah yardımcımız olsun, Hızır yolumuzu açık etsin.” Buldan’ın konuşması ardından Newroz kutlaması sanatçı Hivron’un şarkıları eşliğinde çekilen halaylarla son buldu.