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22.07.2019
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İstanbul’da orman yangını

İstanbul'da Şile Oruçoğlu köyünde orman yangını çıktı. Yangının çıkış sebebi bilinmiyor.

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Şile Oruçoğlu köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye helikopteriyle havadan müdahale edildi.

Yangın, Oruçoğlu Köyü Kokarca Mevkii’nde saat 16.45 sıralarında çıktı. Yangına ilk müdahaleyi gönüllü itfaiyecilerden oluşan köylüler yaptı. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri gönderildi. Orman itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına katılırken, bölgeye itfaiye helikopteri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangına müdahale eden gönüllü itfaiyeci İsmail Alkan, “Yangının nasıl çıktığından haberimiz yok. Biz Oruçoğlu köyünde gönüllü itfaiyeciyiz. Arkadaşlarla beraber olay yerine geldik. Ve bizim müdahale alanımız kısıtlı, hortumumuz yetmezdi zaten 40 metre hortumumuz var. Su tankımız da ona göre. İlk müdahale aracı bizimki. Şile, Ömerli, Yenidoğan grubuna bağlıyız biz. Şile’nin araçları ve orman araçlarıyla ve köylülerle beraber müdahale ettik. Hava aracı da geldi. 5 dekar alan yandı ve söndürüldü” dedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

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