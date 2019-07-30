İstanbul’da sağanak yağmur sürprizi

İstanbul’da aniden bastıran sağanak, yurttaşlara zor anlar yaşattı.

Hava durumu tahminlerinde bugün için İstanbul’da yağmur görünmemesine rağmen İstanbul’un Beylikdüzü, Zeytinburnu, Şirinevler, Küçükçekmece gibi bölgelerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan yurttaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.