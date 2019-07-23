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23.07.2019
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İstanbul’da sahte içki operasyonu: Binlerce şişe ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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İstanbul Arnavutköy’de jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda binlerce sahte içki şişesi, dolum ve damıtma tankı, alkol kokusunu önlemek için koku filtresi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile alkolmetre ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Arnavutköy’de sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları ihabrı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin imalathane olarak kullandığı adrese giriş çıkış yaptığını ve koliler içinde malzeme çıkardıkları tespit etti. 

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Jandarma ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkolmetre geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi. Operasyon kapsamında yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi ya da kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak:DHA

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