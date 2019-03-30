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30.03.2019
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İstanbul’da seçim sandıkları kurulmaya başladı

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31 Mart yerel seçimlere 1 gün kala İstanbul’daki okullarda seçim hazırlıkları tamamlanmaya başladı.

31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. Seçmenlerin oy kullanacağı okullarda hazırlıklar tamamlanıyor.

Beşiktaş Nisbetiye Caddes’ndeki özel bir okulda sabah saatlerinde oy kullanma kabini ve sandıklar sınıflara getirildi. Okul görevlileri kabinleri sınıflara kurdu, seçim sandıklarına ise numaralar asıldı. Okul kapılarına ve koridordaki duvarlara seçmenleri yönlendirmek için sandık numaralarını gösteren kâğıtlar yapıştırıldı. Seçim gününde engelli ve yaşlıların rahat oy kullanmaları için ise giriş katlar belirlendi. 

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KaynakDHA
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