İstanbul’da tekstil atölyesinde iş cinayeti: Asansöre sıkışan 67 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Sultangazi’de bir tekstil atölyesinde asansöre sıkışan 67 yaşındaki işçi Ayhan Yaşar hayatını kaybetti.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi 2347 Sokak’ta bulunan tekstil atölyesinde meydana geldi. 4’ncü katta bulunan atölyede çalışan 67 yaşındaki Ayhan Yaşar, aşağıya inmek için yük asansörüne binmek istedi. Yaşar, kapının açılıp bineceği sırada asansör aniden hareket etti.

Asansörün aşağı doğru boşalmasından dolayı Ayhan Yaşar, asansörde sıkıştı. Asansör, üçüncü kat ile ikinci kat arasında durdu. Yaşar’ın feryadını duyan mesai arkadaşları, hemen itfaiyeyi aradı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu Ayhan Yaşar sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yaşar’ı ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaşar’ın yolda hayatını kaybettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.