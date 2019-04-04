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04.04.2019
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İstanbul’da trafik 26 saat kilitlenecek

birgun.net birgun.net

Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma işlemi sırasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü kapalı olduğu için kamyon ve TIR’lar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanacak. İstanbul’da trafik yükü iki köprünün üzerinde olacak. Mega şehirde 26 saat trafik çilesi yaşanacak.

İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci 5 Nisan’da gece saat 03.00’da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59’da tamamlanacak. Toplam 45 saat sürecek olan taşınma işlemi sırasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, havalimanının taşınma sürecinde kapatılacak yollar hakkında bilgiler verdi.

Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan’da saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59’da 26 saat trafiğe kapatılacağını söyleyen Turhan, şu bilgileri verdi:

“Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak. İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat gece 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00’a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak. Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde 5 Nisan saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak. Bu yolları kullanacak olan sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarından ve iş birliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

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Taşınma sürecinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne giden yolların kapalı olduğu sürede, üçüncü köprüyü kullanarak Mahmutbey’e giden kamyon ve TIR’ların eski güzergahı olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullanması bekleniyor.

Kara yollarından alınan bilgiye göre taşınma işlemi sona erene kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kullananlar ceza almayacak.

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