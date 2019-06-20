İstanbul’da yağışlar ne zamana kadar sürecek?

İstanbullular seçim günü hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji’nin tahminlerine göre seçim gününe kadar İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul günlerdir aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışa maruz kalıyor. Yerel olarak etkili olan yağışların yanında Meteoroloji’nin uyarıları da sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Aydın, Muğla, Bingöl, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Samsun ve Rize çevreleri ile Ordu’nun güney ve batı kesimlerinin yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak yağış pazar gününe kadar yurdun birçok noktasında sürecek ve yeni haftayla birlikte yağışlar etkisini kaybedecek.