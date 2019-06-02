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02.06.2019
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İstanbul’da yarın bazı yollar kapalı

Yarın yapılacak basketbol maçı öncesi İstanbul'da bazı yolların kapalı olacağı duyuruldu.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde yarın 21:00’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasındaki karşılaşma dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu çerçevede saat 19:00’dan itibaren Ataşehir’de Ihlamur Sokağı’nın Halk Caddesi Dönel Kavşağı’ndan Sarı Mimoza Sokağı Kavşağı’na kadar olan kısmının trafiğe kapalı olacağı kaydedildi.

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