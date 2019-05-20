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22.05.2019
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İstanbul’da yüzlerce ölü civciv bulundu

İstanbul'da yüzlerce ölü civciv çöp konteyneri önünde bulundu.

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İstanbul Sultangazi’de çöp konteynerinin önüne bırakılmış yüzlerce ölü civciv bulundu. 

Esentepe Mahallesi, 2850 sokak üzerinde bir çöp konteynerinin yanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dün akşam yüzlerce ölü ve ölmek üzere olan civciv bırakıldı. 

Civciv seslerini duyan mahalleli konteynere yaklaştığı zaman durumla karşılaştı. Durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler ölen civcivleri konteynerin önünden kaldırırken olayın kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bulunamadı.

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