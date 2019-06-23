30.2 C
Istanbul
25.06.2019
Anasayfa GÜNCEL İstanbullular seçim zaferini kutluyor

İstanbullular seçim zaferini kutluyor

birgun.net birgun.net

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Millet İttifakı’nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından yurttaşlar sokaklarda kutlamalara katıldı.

Bakırköy, Kadıköy, Sarıyer, Beylikdüzü ve Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlar, sloganlar atarak eğlendi.

İlçe seçim kurulları önünde bulunan bazı partililer de davul zurna eşliğinde İmamoğlu’nun kazanmasını kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde de kalabalık bir grup toplanarak kutlama yaptı. “En büyük başkan İmamoğlu”, “Her şey çok güzel oldu” şeklinde tezahüratta bulunan yurttaşlara yoldan geçen araçtakiler de korna çalarak destek verdi.

Beylikdüzü’nde de D-100 Karayolunda çok sayıda sürücü klakson çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,913AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Gözaltına alınan Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının tamamı tutuklandı

birgun.net -
Halkın Hukuk Bürosu’na yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan avukatlar Ebru Timtik, Görkem...
Devamını Oku

Sporda ücret eşitsizliği: Messi tek başına bin 693 kadın futbolcunun iki katını kazanıyor

birgun.net -
Birleşmiş Milletlerin bir kolu olan BM Women (BM Kadınlar), kadın ve erkek...
Devamını Oku

Times: İstanbul’u kaybettikten sonra Erdoğan’a reform çağrısı yapıldı

birgun.net -
İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı...
Devamını Oku

İmamoğlu’ndan mazbata açıklaması: Herhalde yazılıyordur

birgun.net -
Seçim sonrası çalışmalarına Maslak'taki ofisinde devam eden Ekrem İmamoğlu, mazbata süreci ile...
Devamını Oku

Urla’da Gençlik Karnavalı başlıyor

birgun.net -
MAHİR KANAATİzmir’in Urla ilçesi, yerli-yabancı birbirinden ünlü sanatçı...
Devamını Oku

NBA’de 2018-2019 sezonunun MVP’si Giannis Antetokounmpo

birgun.net -
NBA’de normal sezon ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Normal sezonun en...
Devamını Oku

İmamoğlu ailesinin mal varlığı açıklandı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığını açıkladı.
Devamını Oku

Efsane stat tarih oluyor

birgun.net -
1926 yılında İtalya'nın Milano şehrinde inşa edilen San Siro-Giuseppe...
Devamını Oku

AYM’den polis şiddetine ders gibi karar: Eziyet yasağı ihlal edildi

Uğur Şahin -
Anayasa Mahkemesi, polisler tarafından darp edilen Edip Elma, Murat Tavşan, Naim Erdoğan...
Devamını Oku

ABD’den S-400 açıklaması

birgun.net -
ABD'nin NATO Elçisi tarafından bugün yapılan açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi