İstanbul’u kahkaha saracak

Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Uluslararası İstanbul Komedi Festivali’nin tarihleri 18 Ekim – 3 Kasım tarihleri olarak açıklandı. BKM tarafından yapılan organizasyon “Söyleyin de beraber gülelim!” sloganıyla yapılacak. Tarihleri kesinleşen performansların bilet satışına da başlanan festival bu yıl; BKM Tiyatro, BKM Mutfak Çarşı’nın yanı sıra bomontiada, Feriye Ortaköy, Caddebostan Kültür Merkezi, Akasya Kültür Sanat, Das Das, Zorlu PSM gibi pek çok yeni mekânda kahkaha dolu pek çok performansa ev sahipliği yapacak.

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