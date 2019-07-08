İstanbul’un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde saat 19.00’a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde saat 19.00’a kadar gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”