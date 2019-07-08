23.1 C
Istanbul
09.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı

İstanbul’un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak uyarısı yaptı.

birgun.net birgun.net

Meteoroloji, İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde saat 19.00’a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji açıklamasında şu ifadelere yer verildi: 

“İstanbul’un Çatalca, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde saat 19.00’a kadar gök gürültülü sağanak yağışın yerel olarak kuvvetli (6-20 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,208AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

mor ve ötesi, Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenler için şarkı söyledi

HABER MERKEZİ -
Bugün Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda gerçekleşen mor ve ötesi Senfonik Konseri'nde 'Ölmez...
Devamını Oku

Nasuh Mahruki, AKUT’un onursal başkanlığından istifa etti

birgun.net -
AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanlığından 2016 yılında istifa eden derneğin kurucularından Nasuh...
Devamını Oku

Kadıköy’de ODTÜ eylemine polis müdahalesi

birgun.net -
İstanbul’da üniversitelilerin, ODTÜ’ye destek amacıyla Kadıköy’de düzenlediği eyleme polis saldırdı.
Devamını Oku

Reyhanlı’da derneğe ait depoda yangın: Yaralılar var

birgun.net -
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.
Devamını Oku

Atilla Taş’tan Cüneyt Özdemir’e sert tepki

birgun.net -
Atilla Taş, "Ekrem İmamoğlu Atilla Taş'a bile röportaj verdi" diyen Cüneyt Özdemir'e...
Devamını Oku

Yunanistan’da yeni kabine belli oldu

birgun.net -
Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND)...
Devamını Oku

Hazine 12.3 milyar lira borçlandı

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317.5...
Devamını Oku

Ankara Barosu’ndan ODTÜ’deki ağaç katliamıyla ilgili açıklama

birgun.net -
Ankara Barosu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsünde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu...
Devamını Oku

Galatasaray, Fatih Terim’in sözleşmesini KAP’a bildirdi

birgun.net -
Galatasaray, Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını KAP'a bildirdi. Terim yıllık 18 milyon...
Devamını Oku

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ gözaltına alındı

birgun.net -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisinin, “Savaşa hayır demokratik çözüme evet” şiarıyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi