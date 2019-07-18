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18.07.2019
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İstanbul’un Canan’ı

NAZIM ALPMAN NAZIM ALPMAN

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 18 Temmuz 2019 Perşembe (Bugün) Çağlayan Adliyesi’nde yargı karşısına çıkıyor.

Kendisine isnat edilen suçlar çok somut. Kaftancıoğlu demiş ki:

“İnsanlık kaybetti!”

Ne demek bu?

Herkesin kolayca anlayamayacağı kadar ‘incelikli’ işlenmiş bir terör örgütü propaganda suçu gizli bu iki kelime arasına. Bir defa terör örgütü de insanlardan oluşur. Terörist de bir insandır. Bu açıdan bakınca insanlık kaybedince terör örgütü de kaybeder. Terör örgütü kaybedince de insanlık kaybetmiş oluyor. Böylece terör örgütü demek insanlık demek haline getiriliyor.

Öf..! İnsanın canı çıkıyor. Ama Canan’ın da suçunu ortaya çıkartmak için biraz zahmete girmek gerekiyor.

Bu zahmete girenler için ilerde yargı tarihinde ‘özel sayfalar’ açılacağını tahmin etmek zor değildir.

Canan’ın ikinci suçu Cumhurbaşkanı’na hakaret etmektir. Bu suçun ilk adımı CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilerek atıldı. Eğer bu eylem doğrudan ‘hakaret’ olmasaydı, Cumhurbaşkanı seçimden iki gün sonra AKP Meclis Grup toplantısında özel olarak dev ışıklı pano kurdurarak Canan Kaftancıoğlu ‘özel tanıtım programı’ izletmezdi milletvekillerine…

Canan’ın daha büyük ‘suçu’ ise ilk demecinde Cumhurbaşkanı’nın ‘ilk göz ağrısı’ olan İstanbul’a göz koyduğunu açıklamasıdır:

-İstanbul’u AKP’den alacağız!

Bu sözler müthiş bir kaygı ve ürperti yarattı. Nasıl yaratmasın ki, İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” gibi büyük bir atasözünün mucidi olan kişiyi hedef aldığı aşikârdır.

Eğer bu sözleri diğer bütün iddialı siyasilerin havaya savrulan hedefleri gibi olsaydı o kadar da önemli değildi.

Canan sözlerinin ‘üfürükten teyyare’ olmadığını gösterdi. Tek yerel seçimde İstanbul’u üst üste iki kez kazanan bir örgütün lideri olarak öne çıktı. Rakiplerinin bütün korkulu rüyalarını gerçek haline getirdi.

Üstüne üstlük bir de kadın!..

Kadın ve lider… Kadınları hayatın ortasından alıp, evin iki odasına hapsetmek için yoğun kültürel faaliyetler gösteren dinci kuruluşların ipten kazıktan kurtulmuş halde çalıştıkları bir ortamda, Canan kadın olarak neleri başarabileceklerini ispatladı.

CHP tam 25 yıl sonra din referanslı partilerin (Refah Partisi- Fazilet Partisi- AKP) iktidarına son verdi. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına Ekrem İmamoğlu geldi.

İstanbul ise Canan Kaftancıoğlu’na kaldı. Genel seçimlerde de AKP’nin sırtını yere yapıştıracak. Bunu da dedi. Dediğini de yapıyor. Böylece başlıktaki cümle zihinlere kazındı.

-İstanbul’un Canan’ı!..

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