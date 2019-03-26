İstanbul’un halkçı muhtar adayları: Halkın muhtarı olacağız

Dilan Esen

Yerel seçimlerde belediye başkanlığı kadar muhtarlık için de kıyasıya bir yarış var. İstanbul’da ve ülkenin pek çok yerinde, çok sayıda halkçı muhtar adayı da seçimlere giriyor.



BirGün’e konuşan İstanbul’daki halkçı muhtar adayları, muhtarlık demokrasinin yerellerdeki ilk adımıdır, dedi. Bakırköy’den Küçükçekmece’ye, Üsküdar’dan Ataşehir’e kadar halkçı muhtar adayları mahalle ve sokak meclisleri kurarak insanların yönetime katılacağı demokratik mahalleler oluşturmak istediklerini ifade etti. Mahallelilerin de yönetime katıldığında çözülemeyecek sorun kalmayacağını ifade eden adayların hepsi ‘Halkın muhtarı olacağız’ dedi.

İlginizi çekebilir: İtalya'da yerel seçimleri aşırı sağ kazandı

***

Yaşlı, hayvan ve çocuklara ortak yaşam alanı

Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi Muhtar Adayı Şakire Şeyda Ataş kadın adayın herkesin ilgisini çektiğini belirtirken, “Mahallemdeki tek kadın aday benim ve hiç kötü karşılanmıyorum, herkes beni güler yüzle karşılıyor. Muhtarlığı resmi evrakların verildiği bir kurum olarak düşünmüyorum. Öyle bir mekân olmaktan çıksın ve herkesin rahatlıkla geldiği bir yer olsun istiyorum” dedi.



Yaşlıları hayvan ve çocuklara ortak yaşam alanları oluşturmak istediğini söyleyen Ataş, “Mahallemizde ihtiyaç sahibi insanlar ve bu insanlara gerçek yardımın gitmesi gerekiyor ve bu da muhtarın görevlerinden. Çevre ve yeşil alanlara sahip çıkmamız, deprem konusunda insanları bilgilendirmemiz lazım. Takas pazarları kurmak ve kadınlarla daha çok bir arada olmak istiyoruz. Bir taziye evi projemiz var. Yapılabilecek çok şey var” ifadesinde bulundu.

***

‘Beraber proje yapalım dememişler’

Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Muhtar Adayı Didem Koryürek Armutlu seçim çalışmaları kapsamında her kapıyı çaldığını belirtirken, “Kartaltepe’nin tarihinde de ilk defa kadın aday çıkıyor. Artık mahallemize kadın eli değsin, kadınlarımızla birlikte yönetelim, hep beraber projeler yapalım diyoruz. Muhtarlığı bir sosyal sorumluluk projesi gibi görebilmek ve uygulayabilmek için aday oldum. Muhtarlık halkla bir araya gelebildiğiniz ve halka dokunabildiğiniz tek yönetim biçimi. Muhtarlar çok şey yapabilir, mahalleliyi yönetime katabilir” ifadelerini kullandı.



Özel hayatına, hatta saç rengine kadar saldırıların olduğunu ifade eden Armutlu, “Bütün saldırılarla mücadele ediyorum. Muhtarlığı bir sosyal sorumluluk projesi gibi görebilmek ve uygulayabilmek istiyorum. Birçok projem var tabii, ama sahaya çıkıp insanlarla yüz yüze geldiğimde bu projelerde farklılaşıyor. Mesela pazarda bir kadın seçmen bana, lütfen muhtarlığı kazanın benim projem var, dedi. Deprem konusunda, kentsel dönüşümde farkındalık yaratmak ve bilgilendirmek için, sokak hayvanları için çalışacağız. Kimse insanlara dokunalım ya da gelin beraber projeler yapalım dememiş” dedi.



İlginizi çekebilir: Yaşasın Beyoğlu! Yaşasın Eskişehir!

Armutlu, “Mahallemizde neden kooperatifler kurmayalım, insanlara sağlıklı, ucuz gıdalar sunabiliriz. Çünkü bizim derdimiz mahallemde bir farklılık oluşturabilmek ve rantın muhtarı değil halkın muhtarı olabilmek” açıklamasını yaptı.

***

‘Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır’

Bir diğer kadın aday da Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nden Semra Aydın. Zaten mevcut muhtarında kendisi olduğunu ifade eden Aydın, “Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Muhtar olduğum dönem boyunca ortak yaşam alanlarımızı korumak için mahallelilerden oluşan dayanışma grupları oluşturmuştuk ve bir takım ilkeler belirlemiştik. Biz muhtarlık görevini bu ilkeler doğrultusunda yerine getirmeye çalışıyoruz. Mahalle meclisleri çalışmaları başlattık ve her ay toplanarak mahalle sorunlarını hep beraber çözmeye çalıştık. Kamusal yeşil alanların yanı sıra, kültürel mirasların, bölgenin sosyal dokusunun korunmasını amaçlamıştık elimizden geldiğince bu ilkemizi de yerine getirdik” şeklinde açıklama yaptı.



Yaşlıları, çocukları ve engellileri kapsayan bir takım projelerinin olduğunu belirten Aydın, “Mahallemizin ulaşım sorunu çok bunları çözmeyi hedefliyoruz. Mahalle evi ve kültür merkezi isteğimiz var, bunun gerçekleşmesi için çalışacağız. Disiplinli, bilinçli ve kendi haklarını sağlayan bir mahalleyi yerleştirebilirsek kent ilişkilerinin gelişmesini sağlayan bir mahalle olabileceğiz” dedi.

***

Sokak temsilcileriyle sorunları çözeceğiz

Bakırköy Cevizlik Adayı Özdemir: BİRLİKTE DEĞİŞTiRECEĞİZ



Bakırköy Cevizlik Mahallesi Muhtar Adayı Hülya Özdemir, mahalledeki bütün evleri dolaştığını ifade ederken, “Muhtarlığı saat 9’da açıp 5’te kapatmak için değil, mahallenin sorunlarını çözmek ve mahalleyi bütünleştirmek için aday oldum. Her sokakta bir veya iki kişi seçip sokak temsilcileriyle birlikte mahallenin sorunlarını çözebilmeyi hedefliyorum. Sokak hayvanlarıyla ilgili projelerimiz var. Sokaklarımızı engelli yurttaşlarımızın rahat bir şekilde yürüyebileceği şekilde düzenlemek istiyoruz. Sokak aydınlatmalarının çalıştığı, kadınların gece sokakları güvenle kullanabildiği bir mahalle istiyoruz” dedi.

Özdemir sözlerini “İnsanlar muhtarlığa geldiğinde rahat bir şekilde oturabilecekler, sorunlarını anlatacaklar, birbirleriyle iç içe olacaklar. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan hep beraber bir yol almak için mahallemizin sakini değil sahibi olalım, birlikte değiştirelim diye halkın muhtarı olabiliriz diye yola çıktık” şeklinde sonlandırdı.



Beyoğlu Yenişehir Adayı Yılmaz: Mahallede yeşil alan yok



40 bin nüfuslu mahallede okul ve yeşil alanın olmadığını ifade eden Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Muhtar Adayı Nevzat Yılmaz, “Mahalledeki herkes esas almak, insanlara değer vermek, sokak hayvanlarına sahip çıkmak gibi projelerim var. Otobüs durağı olmayan caddeler var, mahalledeki uyuşturucu çeteleri, okul ve yeşil alan sorunlarını çözmek için uğraşacağım. Mahalledeki uyuşturucu çeteleri sorununu çözmek için uğraşacağım. Mahalleliyi davet ediyorum gelin beraber yönetelim” dedi.



Ataşehir İçerenköy Adayı Doğru: mahalleli yönetecek



Ataşehir İçerenköy Mahallesi Muhtar Adayı Sırma Doğru seçim çalışmasını bire bir ilişkiyle yürüttüğünü ifade ederken, “10 kişilik bir kadın grubundan oluşan bir dayanışma çalışmamız var. Etkinlikler yapan bir adaylık sürecimiz olduğu için insanların beklentisini yükseliyor. Gün içerisinde bürodan insan eksik olmuyor. Muhtarlık, mahallenin uğrak yerinin olması gerekir, ben en çok bu kısma adayım. İnsanlar muhtarlıkları hep kişisel amaçları için kullanıyor oysa muhtarlık tam bağımsız, mahallelilerin katılımıyla yönetilen bir alan olmalıdır. Halkın muhtarı olmak gerekir” açıklamasını yaptı. Mahallelerde dayanışmanın olduğu çalışmalar yürütülmesi gerektiğine inandığını belirten Doğru, “Mahalle ve sokak meclislerini mutlaka oluşturacağım. Mahallemizde geleneksel çocuk şenliği düzenlemeyi çok istiyorum. Mutlaka kadınlarla ve sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalarımız olacak. Malzememiz insan, insana dokunacak her şeyde ortaklaşabiliriz” şeklinde sözlerini sonlandırdı.



Küçükçekmece Söğütlüçeşme Adayı Çetin: dayanışmayı örgütleyeceğiz

Sokak ve mahalle meclislerinin oluşturulması üzerinden bir seçim çalışması yürüttüğünü açıklayan Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Muhtar Adayı Şükrü Çetin, “Dayanışmayı örgütlemek, kültür sanat faaliyetlerini desteklemek, sportif faaliyetleri gerçekleştirmek ve kadınlarla ilgili projeler geliştirmek gibi hedeflerimiz var. Muhtarlığı bir etiket olmaktan çıkartıp, bir çalışma alanı, alternatif yaşam alanı olarak düşünüp, mahalleyi birlikte yönetmek istiyoruz. Halkımız beni seçerse, halkın muhtarı olacağım” dedi.